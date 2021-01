Wochenanalyse: 3M Aktie – Anleger aufgepasst!

Am 13.01.2021, 02:01 Uhr notiert die Aktie 3m an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 165.2 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment “Industriekonglomerate”.

Nach einem bewährten Schema haben wir 3m auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung “Buy”, “Hold” oder “Sell” versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung