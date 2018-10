Die Woche der intelligenten Automatisierung (IA) veröffentlicht einen ausführlichen Benchmarking-Bericht, der sich auf den sich entwickelnden IA-Markt konzentriert

London (ots/PRNewswire) -38 % der befragten Prozessverantwortlichen gaben an, dass 10-30 %ihrer Positionen innerhalb der nächsten fünf Jahre automatisiertwerden könnten. Was bedeutet das für die Unternehmen in Zukunft? Dadie Zukunft recht ungewiss zu sein scheint, sind viele nicht davonüberzeugt, wie man die aktuellen Probleme durch Rationalisierung desBetriebs und Kostensenkung angehen kann. Erfreulicherweise bietet derIntelligent Automation Benchmarking Report 2018 einige Erkenntnissezur Änderung der Strategien.Einige Ergebnisse des Berichts:- 56 % der Befragten gaben an, dass eine Wissenslücke besteht, diesie von der Implementierung der intelligenten Automatisierungabhält.- 55 % der Befragten gaben an, dass die primären Prozesse, die sie zuautomatisieren versuchen, im Finanzbereich angesiedelt sind.- Indessen teilten 40 % der Befragten die Ansicht, dass dieStandardisierung von Prozessen die Ursache für den Widerstand gegendie Umsetzung intelligenter Automatisierung ist.Die Ergebnisse des Berichts zeigen, dass die IA von ihrem Ruf alsNeuheit zu einem Teil der täglichen Realität für Unternehmen jederGröße und weltweit wird. Hindernisse gibt es trotzdem noch. AnnaAlechno, Leiterin der Group Shared Services Continuous Improvementbei IKEA, kommentiert den Bericht wie folgt: "Um IA umzusetzen,braucht man ein Budget und/oder entsprechende Fähigkeiten. Wenn keineinternen Fähigkeiten verfügbar sind, muss das Budget größer sein, umexterne Dienstleistungen zu kaufen." Außerdem stellt sie klar: "dasswir, wenn wir über die Kosten nachdenken, nicht nur an dieEntwickler, sondern auch an die Wartung bestehender Roboter denkenmüssen." Im Hinblick auf den Fortschritt in Richtung kognitiverAutomatisierung macht Anna deutlich, dass Unternehmen bereit seinwerden, den nächsten Schritt zu machen, sobald sie den ROI sehen.Dies ist der Schlüssel zum Entsperren des nächsten Schrittes.Die Flexibilität der Technologie ist Teil dessen, was die Zukunftschwer vorhersehbar macht: Mit der Fähigkeit, so viele Branchen zubeeinflussen und zu transformieren und auf so viele verschiedeneProbleme zu reagieren, sind robotergestützte Prozessautomatisierung(RPA, Robotic Process Automation) und künstliche Intelligenz in derLage, sich an ein Unternehmen anzupassen - anstatt ein rundes Problemin eine quadratische Lösung zu zwingen.Der Bericht zeigt, dass intelligente Automatisierung Grenzenüberschreitet und für Unternehmen aus verschiedenen Branchenallmählich zur alltäglichen Realität wird. Aber was kommt alsNächstes?Den vollständigen Bericht und die Ergebnisse finden Sie unterhttps://goo.gl/KaYQaY.Pressekontakt:Shannon MacaulayShannon.macaulay@iqpc.co.uk+44(0)207-036-1324Original-Content von: AI & Intelligent Automation Network, übermittelt durch news aktuell