Unterföhring (ots) -- "Dein Verein Spezial" blickt ab Montag täglich um 13.00 Uhr auf die aktuelle Situation in allen Tabellenregionen, der große Abschlusscheck am Freitag ab 19.00 Uhr- "Was bisher geschah": Die Zusammenfassung der bisherigen Saison der Bundesliga und 2. Bundesliga am Montag um 19.00 bzw. 22.00 Uhr sowie tägliche Wiederholungen bis Samstag- "Welcome Back - der Bundesliga-Countdown": die Schwerpunktsendung mit allen Infos zum Bundesliga-Neustart täglich um 18.30 Uhr auf Sky Sport News HD- "Letzte Frage, bitte!": alle wichtigen Vereins-Pressekonferenzen vor dem 26. Spieltag am Donnerstag und Freitag jeweils ab 11.00 Uhr live auf Sky Sport News HD- Alle Informationen zur Rückkehr der Bundesliga bei Sky sind unter sky.de/bulicomeback abrufbarAm nächsten Wochenende kehrt die Bundesliga zurück: Ab Samstag rollt der Ball nach zweimonatiger Pause wieder. In der Woche vor dem großen Comeback stimmt Sky die Fans täglich auf die Fortsetzung der Saison ein.In "Dein Verein Spezial" widmet sich Sky Sport jeden Tag ausführlich einer Tabellenregion und den jeweiligen Teams. Mit dabei sind jeweils Sky Experte Erik Meijer sowie Manuel Baum, Trainer der U20-Nationalmannschaft und ehemaliger Bundesliga-Trainer. Durch die Sendung führen im Wechsel Yannick Erkenbrecher, Britta Hofmann und Michael Leopold.Zum Auftakt am Montag stehen der "Kampf um den Aufstieg" und die vier Favoriten an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga im Fokus. Ab Dienstag klettert Sky dann die Tabelle der Bundesliga täglich nach oben: angefangen mit dem "Kampf gegen den Abstieg" über den "Kampf um Europa" am Mittwoch bis zum "Kampf um die Spitze" am Donnerstag. Das einstündige Format läuft von Montag bis Donnerstag immer um 13.00 und 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie ab 21.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD.Zum Abschluss am Freitag gibt es in "Das Comeback der Bundesliga" einen letzten großen Check der Liga, bevor ab Samstag der Ball in den Stadien wieder rollt. Die eineinhalbstündige Abschlusssendung am Freitag wird um 19.00 Uhr zeitgleich auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.Alle Fans, die sich noch einmal auf den aktuellen Stand bringen wollen, in welcher Situation sie Saison vor zwei Monaten unterbrochen wurde, können dies in "Was bisher geschah" machen. Hier blickt Sky Sport auf den bisherigen Verlauf der Saison 2019/20 und wie sie an den Punkt kam, an dem das Geschehen am nächsten Samstag fortgesetzt wird. In jeweils einer halben Stunde ist die bisherige Saison der Bundesliga am Montag ab 19.00 Uhr, der 2. Bundesliga dann ab 22.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen. Im Anschluss an die Erstausstrahlung werden beide Sendungen bis einschließlich Samstag täglich wiederholt.Sämtliche Sendungen von "Dein Verein Spezial" sowie "Was bisher geschah" stehen ab der Erstausstrahlung für alle Sky Q Kunden und auf skysport.de auch auf Abruf zur Verfügung.Über alle aktuellen Entwicklungen in der Bundesliga und 2. Bundesliga berichtet zudem Sky Sport News HD. Neben der regulären Nachrichten-Berichterstattung rund um die Uhr stimmt der 24-Stunden-Sportnachrichtensender mit "Welcome Back - der Bundesliga Countdown" in einer eigenen täglichen Schwerpunktsendung auf die Fortsetzung der Saison ein, von Montag bis Freitag jeweils ab 18.30 Uhr.Unter dem Titel "Letzte Frage, bitte!" überträgt Sky Sport News HD am Donnerstag und Freitag zudem auch alle wichtigen Pressekonferenzen der Vereine vor dem 26. Spieltag live.Komplettiert wird das Angebot von Sky Sport rund um das Bundesliga-Comeback mit aktuellen News und Informationen auch auf skysport.de sowie den Accounts von Sky Sport auf Instagram, Twitter und Facebook.Die Bundesliga und 2. Bundesliga ab Samstag wieder live bei SkySky wird auch in dieser besonderen und für alle ungewohnten Situation seinen Kunden und allen Fans ein besonderes TV-Erlebnis präsentieren.Damit alle Fans in Deutschland die Comeback-Spiele genießen können, hat Sky aufgrund der Ausnahmesituation entschieden, an den ersten beiden Spieltagen nach der "Corona-Pause" die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen. Sky Kunden können zudem wie gewohnt wahlweise alle Sky-Einzelspiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga und auch die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga genießen.Damit noch mehr Fans der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis so einfach wie möglich gemacht wird, wird es darüber hinaus für den Rest der Saison viele attraktive Sky Angebote geben. Hierzu gehört ab sofort für Sky Q Kunden die Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie ab dem 11. Mai für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End-of-Season-Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro.Im Rahmen der Liveübertragungen wird Sky eng mit der DFL und den offiziellen Behörden sowie im Einklang mit den Sicherheitsbestimmungen zusammenarbeiten. Denn die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten hat höchste Priorität.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4594079OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell