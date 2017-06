Die Woche der Sonne - Strom und Wärme im grünen Bereich (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Was meinen Sie, was sind die größtenEnergiefresser bei Ihnen Zuhause? Vielleicht der Kühlschrank oderWaschmaschine und Wäschetrockner? Das alles sind Geräte, die Energieverbrauchen, aber bei weitem nicht so viel, wie Sie für Ihre Heizungund das warme Wasser täglich benötigen. Sie könnten hier viel Geldsparen und auch die Umwelt schonen, wenn Sie erneuerbare Energiennutzen würden - aus einer Solaranlage, einer Pelletheizung oder einerWärmepumpe. Aufklären soll hier die "Woche der Sonne" vom 17. bis zum25. Juni. Helke Michael verrät Ihnen, was da alles passiert.Sprecherin: In diesem Jahr steht die "Woche der Sonne" unter demMotto: "Strom & Wärme im grünen Bereich". Und das aus gutem Grund,sagt der Präsident des Bundesverbands Erneuerbare Energie Dr. FritzBrickwedde:O-Ton 1 (Dr. Fritz Brickwedde, 37 Sek.): "Wir wollen die Menschenüber die Nutzung Erneuerbarer Energien, über die finanziellen undökologischen Vorteile informieren. Die Energiewende ist ja im vollenGang und jeder kann dazu beitragen. Es gibt ja immer noch Millionenveraltete, ineffiziente und klimaschädliche Heizungsanlagen inDeutschland. Die sollten wirklich dringend ausgetauscht werden. Undder ideale Zeitpunkt, um zu wechseln, ist jetzt - nicht nur beimNeubau, sondern auch und gerade bei älteren Gebäuden. Denn neueSysteme lassen sich in der Regel ganz unkompliziert um- odernachrüsten."Sprecherin: Genau darüber können Sie sich vom 17. bis 25. Juni inbundesweit mehreren hundert Veranstaltungen informieren: Zum Beispieldarüber, wie man die Sonnenergie am besten nutzt - oder über dasumweltfreundliche Heizen mit Holzpellets:O-Ton 2 (Dr. Fritz Brickwedde, 32 Sek.): "Die Pellets stammen ausnachhaltiger Forstwirtschaft, einem nachwachsenden Rohstoff, der auchin Deutschland hergestellt wird. Das Heizen mit Pellets ist nahezuCO2-neutral. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit einer Wärmepumpe.Wärmepumpen entziehen der Erde, dem Wasser oder der Luft Wärme. Siesind sehr effizient und gleichzeitig umweltfreundlich. Idealfunktioniert eine Wärmepumpe übrigens in Kombination mit einerSolaranlage."Sprecherin: Selbstverständlich bekommen Sie während der "Woche derSonne" auch jede Menge Tipps zu den vielfältigen Fördermöglichkeiten,wenn Sie in Zukunft mehr auf Erneuerbare Energien setzen wollen:O-Ton 3 (Dr. Fritz Brickwedde, 40 Sek.): "Zum Beispiel fördert derStaat im Bereich Wärme durch das Marktanreizprogramm, das dieAnschaffung einer Sonnenheizung, einer Pelletheizung oder einerWärmepumpe in der Regel mit mehreren tausend Euro bezuschusst. Invielen Fällen gibt es auch günstige Kredite oder Zuschüsse von derKreditanstalt für Wiederaufbau, einer staatlichen Bank. Bei der'Woche der Sonne' kann man nun ganz praktisch erleben, wie sich daseigene Haus energetisch sanieren lässt, wie man mehr Unabhängigkeitgewinnen und gleichzeitig das Klima schützen und obendrein noch baresGeld sparen kann."Sprecherin: Weitere Infos dazu und den komplettenVeranstaltungskalender finden Sie im Internet unterwww.woche-der-sonne.de.Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Die "Woche der Sonne"vom 17. bis zum 25. Juni ist die größte Aktionswoche für ErneuerbareEnergien in Deutschland - also Solarenergie, Holzpellets undWärmepumpen. Mehr dazu gibt's im internet unterwww.woche-der-sonne.de.Pressekontakt:Woche der Sonnec/o Bundesverband Solarwirtschaft e.V.Lietzenburger Str. 53, 10719 BerlinTel.: 030 29 777 88 30E-Mail: presse@woche-der-sonne.dewww.woche-der-sonne.deOriginal-Content von: BSW - Bundesverband Solarwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell