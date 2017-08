Woche des Sehens nimmt Schulen in den Blick / Informationskampagne bietet Schulmaterial zu den Themen Blindheit und Sehbehinderung (FOTO)

Berlin (ots) -Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres veröffentlicht die Wochedes Sehens Schulmaterialien für die Sekundarstufe 1. Damit kommen dieInitiatoren der Kampagne einem oft geäußerten Wunsch von Lehrernnach. Denn Kinder lassen sich für die Themen Blindheit,Sehbehinderung und Sehen besonders gut gewinnen und sensibilisieren.Barrierefreies Material für die Klassen 5 bis 10Das Material richtet sich an Schülerinnen und Schüler allerSchulformen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. Es umfasst dreiUnterrichtseinheiten à 45 Minuten und kann in verschiedenen Fächerneingesetzt werden - von Biologie über Sozialwissenschaften bis zuGeografie. Für jeden der drei großen Themenbereiche der Aktionswochegibt es jeweils eine Einheit. Augenärzte informieren überAugengesundheit, internationale Hilfswerke klären über denZusammenhang von Sehbehinderung und Armut in den Entwicklungsländernauf und die Selbsthilfeorganisationen thematisieren den Umgang mitsehbehinderten und blinden Menschen.Zu jeder Unterrichtseinheit stehen neben einem Arbeitsblatt auchPräsentationsfolien und Informationen für die Lehrkräfte zurVerfügung. Das Schulmaterial der Woche des Sehens kann auf derHomepage der Kampagne unter www.woche-des-sehens.de/schulmaterialeinfach und kostenlos heruntergeladen werden.Die Woche des SehensDie "Woche des Sehens" ist eine Aufklärungskampagne, diebundesweit vom 8. bis 15. Oktober stattfindet. In diesem Jahr lautetihr Motto "Das Ziel im Blick!". Unter der Schirmherrschaft derbekannten Fernsehjournalistin Gundula Gause machen Initiatoren undUnterstützer der Aktionswoche auf die Bedeutung guten Sehvermögens,die Ursachen vermeidbarer Blindheit sowie die Lage von blinden undsehbehinderten Menschen in Deutschland und den Entwicklungsländernaufmerksam.Getragen wird die Kampagne von der Christoffel-Blindenmission, demDeutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Berufsverband derAugenärzte, dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, derDeutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein derBlinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf sowie der PRO RETINADeutschland. Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch, derCarl Zeiss Meditec AG, der Carl Zeiss Vision International GmbH undder VANDA Pharmaceuticals Germany GmbH.Pressekontakt:Patrick TaubeMail: presse@woche-des-sehens.deTel.: 06251 / 131-284Jeanette PrautzschMail: pressekontakt@augeninfo.deTel.: 0160 / 303 23 90Volker LenkMail: v.lenk@dbsv.orgTel.: 030 / 28 53 87-140Original-Content von: Woche des Sehens, übermittelt durch news aktuell