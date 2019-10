Woche des Sehens / Kampf gegen die Erblindung: Hornhaut transplantieren für klare Sicht

Hannover (ots) - Trübt sich die Augenhornhaut wegen einerErkrankung oder Verletzung kann eine AugenhornhauttransplantationPatienten vor der Erblindung bewahren. Doch Hornhauttransplantatesind nur begrenzt verfügbar: Hinter jedem Transplantat steht einverstorbener Mensch, der sich zu Lebzeiten für die Gewebespende nachdem Tod entschieden hat. Oft treffen auch die Angehörigen dieEntscheidung. Zum World Sight Day am 8. Oktober und rund um die sichanschließende Woche des Sehens macht die Deutsche Gesellschaft fürGewebetransplantation (DGFG) mit einer Fotografieausstellung auf dieMöglichkeiten der Transplantationsmedizin aufmerksam.Rund 7.000 Mal im Jahr transplantieren Ärzte AugenkrankenPatienten in Deutschland eine menschliche Spenderhornhaut. DieSehfähigkeit von Patienten mit stark ausgeprägten Erkrankungen derAugenhornhaut, wie Hornhautdystrophie, Wölbung der Hornhaut(Keratokonus) oder Entzündungen (Keratitis), kann so erhalten oderwiederhergestellt werden. "Die Augenhornhauttransplantation ist fürBetroffene die letzte Hoffnung wieder sehen zu können", sagt Dr.Thomas Kern, Oberarzt in der Universitätsaugenklinik derMedizinischen Hochschule Hannover (MHH). "Seit über einem Jahrhundertwerden Hornhäute transplantiert! Entsprechend etabliert ist dieOperation und die Erfolgsquote liegt bei rund 90 Prozent. Ist nureine Schicht der etwa einen halben Millimeter dicken Hornhautbetroffen, kommt heute sogar eine schonende Teiltransplantation inBetracht."Voraussetzung für die Heilung durch eine Transplantation ist diealtruistische Gewebespende: 2.638 Menschen spendeten 2018 ihre Augennach dem Tod an die gemeinnützige Deutsche Gesellschaft fürGewebetransplantation (DGFG). Anders als Organe werden Gewebe, wiedie Augenhornhaut, nicht unmittelbar transplantiert. Zunächst werdensie in einer Gewebebank aufbereitet. Innerhalb von 34 Tagen muss dannein passender Empfänger gefunden werden.Elf von 28 Augenhornhautbanken in Deutschland arbeiten im Netzwerkder DGFG zusammen. Durch die Kooperation ermöglichen sie die zeitnaheund sichere Patientenversorgung mit Transplantaten an ihren eigenenKliniken, aber auch darüber hinaus. So konnte die Gesellschaft fürGewebetransplantation im vergangenen Jahr 3.672Augenhornhauttransplantate an über 120 Transplantationszentren inganz Deutschland vermitteln.In einer Fotoreportage hat die Fotografin Alexandra Bidian den Wegeines Augenhornhauttransplantats von der Spende, über dieProzessierung in einer Gewebebank bis zur Transplantation bei einerPatientin mit Fuchs'scher Endotheldystrophie begleitet. "EinAugenhornhauttransplantat ist ein Geschenk. Um dieses schätzen zukönnen, muss man verstehen, woher dieses Geschenk kommt", sagt MartinBörgel, Geschäftsführer der Gesellschaft. Um Bewusstsein für dieHerkunft von Gewebetransplantaten zu schaffen, werden bis zu 25Motive der Fotoreportage ab Oktober in den Augenkliniken derMedizinischen Hochschule Hannover, der Universitätsmedizin Rostockund dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg ausgestellt.Weitere Ausstellungen im Universitätsklinikum Leipzig und demUniversitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden werden aktuellvorbereitet.Vertiefend informiert die DGFG unter www.gewebenetzwerk.de mitExperteninterviews und Portraits über die Gewebespende nach dem Tod,die Gewebeaufbereitung und die Zukunft der Transplantationsmedizin.In Erfahrungsberichten schildern Patienten ihre Krankheitsgeschichteund wie eine Transplantation ihnen helfen konnte.Wann eine Hornhauttransplantation notwendig ist und welcheVorteile ein Teiltransplantat für Patienten hat, erklärt Dr. ThomasKern, Spezialist für Augenhornhauttransplantationen sowie Linsen- undNetzhautchirurgie im folgenden Interview: http://ots.de/gPAOYFStatements aus dem Interview können gerne für IhreBerichterstattung entnommen werden.Die DGFG ist eine unabhängige, gemeinnützige Gesellschaft, dieseit 1997 die Gewebespende und -transplantation in Deutschlandfördert. Auf der Basis des Gewebegesetzes von 2007 sind alleTätigkeiten und Ablaufprozesse der Gewebespende gesetzlich geregelt.Für alle Gewebezubereitungen gilt das Handelsverbot. Die DGFGvermittelt ihre Transplantate über eine zentrale Vermittlungsstellemit einer bundesweiten Warteliste. Jede medizinische Einrichtung inDeutschland kann Gewebe von der DGFG beziehen. Gesellschafter sinddas Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, dasUniversitätsklinikum Leipzig, die Medizinische Hochschule Hannover,die Universitätsmedizin Rostock sowie dasDietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg.Pressekontakt:Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation - gemeinnützigeGesellschaft mbH (DGFG)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitJulia-Maria Blesin & Kristin BeckeTel. +49 511 563 559 355 /-34E-Mail: presse@gewebenetzwerk.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation gGmbH, übermittelt durch news aktuell