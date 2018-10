Woche des Sehens 2018 - vom 9. bis zum 15.10.2018 (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wie sehen Menschen mit Sehbehinderungenihre Umwelt? Was sehen sie überhaupt noch und wie schränkt das ihrLeben, ihren Alltag ein? Darauf will die Woche des Sehens aufmerksammachen, die heute/morgen beginnt/vom 8. bis 15. Oktober dauert.Schirmherrin dieser Aktionswoche von Selbsthilfeorganisationen,Augenärzten und Hilfswerken ist die ZDF-Journalistin Gundula Gause.Sie hat sich das Motto der Woche des Sehens 2018 zu eigen gemacht:"Mit anderen Augen!" Mit Hilfe sogenannter Simulationsbrillen hat siesich ein konkretes Bild davon gemacht, wie Menschen mitSehbehinderungen die Welt sehen ... bzw. eben nicht sehen. DorisHammerschmidt hat sie bei diesem Versuch begleitet:Sprecherin: Eine Straßenbahnhaltestelle in Mainz. Gundula Gausegreift zur ersten Brille. Sie simuliert die KrankheitMakula-Degeneration. Im Zentrum des Blickfelds: ein großer schwarzerFleck, die Betroffenen sehen kaum Konturen. Die Aufgabe für GundulaGause: Am Automaten eine Fahrkarte kaufen:O-Ton 1 (Gundula Gause, Schirmherrin Woche des Sehens): "Das istjetzt hier ein Screen ... ja, ohne Konturen, tatsächlich. Ja, das istsehr schwierig, da kann man im Grunde nur erratisch drauf herumdrücken ... jetzt hab ich's auch noch englisch eingestellt ... dasist schlimm, man hat kaum eine Chance, die Texte lesen zu können."Sprecherin: Die zweite Simulationsbrille zeigt, was Menschen mitfortgeschrittenem Grauen Star sehen; nämlich nur noch 10 Prozentdessen, was Menschen ohne Sehbehinderung sehen. Die Aufgabe:Unterschiede zwischen Bahnsteigkante und Gleisbett erkennen:O-Ton 2 (Gundula Gause, Schirmherrin Woche des Sehens): "Allesvollkommen verschwommen ... jetzt ist schon mal gut, dass an dieserStraßenbahnhaltestelle die Kante durch eine weiße Farbegekennzeichnet ist (...) aber ehrlich gesagt, die Höhenunterschiedekann ich kaum erkennen. Das könnte auch eben weiter gehen, ohne, dassich das weiß. Ich würde ehrlich gesagt stürzen, wenn ich hier liefe."Sprecherin: Brille Nr. drei simuliert Retinitis Pigmentosa - hiersehen die Erkrankten nur durch einen winzigen Tunnel in derBlickmitte - Die Aufgabe für Gundula Gause: eine Straße ohne Ampelüberqueren:O-Ton 3 (Gundula Gause, Schirmherrin Woche des Sehens): "Wollenwir mal über diese Straße gehen, von der ich ... ja, weiß, dass sieda ist. Oh je, jetzt muss ich wieder genau kucken, man muss wirklichden Kopf senken, um die Bordsteinkante zu ertasten. Eine Seite istfrei, woah... von der anderen Seite ja, alles frei, wir können alsorüber gehen. Aber es ist echt eine Herausforderung, man ist ja ganzwackelig. Ich stelle fest, das wirkt sich auch auf denGleichgewichtssinn aus."Sprecherin: Wollen wir mal über diese Straße gehen, von der ich... ja, weiß, dass sie da ist. Oh je, jetzt muss ich wieder genaukucken, man muss wirklich den Kopf senken, um die Bordsteinkante zuertasten. Eine Seite ist frei, woah... von der anderen Seite ja,alles frei, wir können also rüber gehen. Aber es ist echt eineHerausforderung, man ist ja ganz wackelig. Ich stelle fest, das wirktsich auch auf den Gleichgewichtssinn aus.Abmoderationsvorschlag: Die Woche des Sehens bietet deswegen vieleGelegenheiten, mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen undMissverständnissen vorzubeugen. Und das können Sie auf der websitezur Aktionswoche tun, einfach "Woche des Sehens" in die Suchmaschineeingeben und auf Veranstaltungen" klicken. Oder wenn Sie selbst mal"mit anderen Augen" sehen wollen - auf der Website gibt es auchVideos, die die jeweiligen Augenkrankheiten simulieren.Pressekontakt:Patrick TaubePressesprecher der Woche des Sehensc/o Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.Stubenwald-Allee 564625 BensheimTel.: 06251 / 131 - 284E-Mail: presse@woche-des-sehens.deOriginal-Content von: Woche des Sehens, übermittelt durch news aktuell