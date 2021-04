Die Woche in Cannabis: New York setzt neue Maßstäbe!

Eine verkürzte Woche brachte umso mehr Nachrichten.

In New York unterzeichnete Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch das Gesetz zur Legalisierung von Marihuana für den Freizeitgebrauch, was den Bundesstaat zum 15. in den USA macht.

Das Gesetz erlaubt Erwachsenen ab 21 Jahren den Besitz von bis zu 3 Unzen Cannabis oder 24 Gramm Marihuana-Konzentrat und den Kauf von Freizeit-Cannabis bei lizenzierten Händlern. Das Gesetz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



