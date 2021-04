Die Woche in Cannabis: Der Hype wird immer größer!

In einer Woche, in der die Märkte insgesamt im Plus notierten, lagen die Cannabis-Aktien im Minus, trotz einer Reihe von großen Nachrichten, M&A- und Finanzierungsankündigungen.

Das spezielle Übernahmeunternehmen Mercer Park Brand Acquisition Corp. (NEO:BRND.A.U) (OTCQX:MRCQF) wird den vertikal integrierten kalifornischen Cannabis-Betreiber Glass House Group für 567 Mio. $ übernehmen.

Der Deal impliziert eine Eigenkapitalbewertung von 1,024 Mrd. $ und eine ungefähre Unternehmensbewertung von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



