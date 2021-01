Die Woche in Cannabis: Höhenflug!

Cannabis-Aktien schossen diese Woche in die Höhe, unterstützt durch den Sieg der Demokraten bei der Stichwahl in Georgia.

Es gab auch den Vorschlag von Gouverneur Andrew Cuomo für ein legales Cannabisprogramm im gesamten Bundesstaat New York. Es würde Erwachsenen über 21 Jahren erlauben, Marihuana in staatlich anerkannten Ausgabestellen zu kaufen, was ungefähr 300 Millionen Dollar an jährlichen Steuereinnahmen generieren würde.

