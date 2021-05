Die Woche in Cannabis: Alles, was Sie wissen sollten!

Cannabis-Aktien legten in dieser Woche zu, unterstützt durch starke Gewinnberichte, große M&A-Ankündigungen und die Wiedereinführung des Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act (MORE) im Kongress, nachdem die Vorjahresversion im Senat gescheitert war.

MORE

Das MORE-Gesetz würde Marihuana aus dem Controlled Substances Act (CSA) des Bundes herausnehmen und gleichzeitig die Wiederverurteilung von Cannabis-Delikten ansprechen und Bundesbehörden daran hindern, Sicherheitsfreigaben oder Vergünstigungen aufgrund von Cannabiskonsum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung