Die Woche im Cannabis: Aktien high!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

In einer Vier-Tage-Woche, in der die Märkte im Aufwind waren, erwiesen sich die Cannabisbestände als große Gewinner. Am späten Freitag stiegen die Aktien aufgrund der Nachricht, dass ein Bundesgesetz zur Legalisierung von Marihuana nächste Woche eine Abstimmung im Kongress erhalten wird, sprunghaft an.

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

Der(NYSE:MJ): gewann 12%. The(NYSE:YOLO): stieg um 15% Die