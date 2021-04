Die Woche in Cannabis: 4/20 auf dem Höhepunkt!

In der Woche des 20.4., dem inoffiziellen Tag des Cannabis und Top-Verkaufstag für die Branche, verzeichneten wichtige Aktien eine gemischte Performance.

Der Einzelhändler Planet 13 Holdings Inc. (CSE:PLTH) (OTCQB:PLNHF) meldete am 20. April einen Tagesrekordumsatz von 543.000 $. In der Zwischenzeit meldete Eaze, Kaliforniens größter Marktplatz für legale Cannabislieferungen, einen 185-prozentigen Anstieg der Lieferungen (im Vergleich zu jedem anderen Dienstag im Jahr ...



