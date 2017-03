Woche der Brüderlichkeit eröffnet/ Evangelische Kirche beabsichtigt Einrichtung einer Stiftungsprofessur für den christlich-jüdischen Dialog

Hannover (ots) -Sperrfrist: 05.03.2017 11:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Vertreter aus Politik und Religionen, darunter der Ratsvorsitzendeder Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof HeinrichBedford-Strohm, haben am heutigen Sonntag in Frankfurt diechristlich-jüdische "Woche der Brüderlichkeit 2017" eröffnet. Unterdem Motto "Nun gehe hin und lerne" ruft die diesjährige "Woche derBrüderlichkeit" zum ökumenischen und globalen Lernen durchBegegnungen auf. Bis zum 12. März sind deutschlandweitVeranstaltungen geplant.In seinem Grußwort bei der zentralen Eröffnungsfeier in derFrankfurter Paulskirche erinnerte Landesbischof Bedford-Strohmanlässlich des 500. Reformationsjubiläums auch an die Schuld, die dieevangelische Kirche durch die judenfeindlichen Denkmuster undSchriften Martin Luthers und vieler anderer Reformatoren auf sichgeladen hat. "Auf vielfache Weise ist die Kirche in ihrer Geschichtezutiefst schuldig geworden gegenüber dem Judentum und bliebverstrickt in die Geschichte von Judenfeindschaft undAntisemitismus", so der Ratsvorsitzende. Die Erinnerung daranerfülle die Kirche mit Trauer und Scham. "Ich bin überzeugt davon,dass wir im Sinne Martin Luthers handeln, wenn wir als EvangelischeKirche in Deutschland heute sagen: Wir bitten um Vergebung für dasunermessliche Leid, dass, auch im Namen Martin Luthers, unserenjüdischen Schwestern und Brüdern angetan worden ist."Die Vergangenheit nehme die EKD aber gleichsam in die Pflicht, dieAnliegen des christlich-jüdischen Dialogs an eine nachwachsendeGeneration zu vermitteln. Bedford-Strohm kündigte in diesemZusammenhang an, die EKD beabsichtige gemeinsam mit ihrenGliedkirchen eine neue Stiftungsprofessur zur Erforschung undFörderung des christlich-jüdischen Dialogs für die Dauer von zehnJahren einzurichten. "Sie ist ein Angebot, den Weg des Dialogs undder Verbundenheit mit dem Judentum gemeinsam weiter zu gehen, imVertrauen auf Gottes große Barmherzigkeit und unverbrüchliche Treuegegenüber dem biblischen Gottesvolk Israel", so LandesbischofBedford-Strohm.In der zentralen Eröffnungsfeier zur Woche der Brüderlichkeitwurde außerdem die Buber-Rosenzweig-Medaille 2017 verliehen.Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr die Konferenz LandeskirchlicherArbeitskreise Christen und Juden (KLAK) für ihre Verdienste imchristlich-jüdischen Dialog. Der 1978 ins Leben gerufeneZusammenschluss aus Arbeitsgruppen, Ausschüssen und Beauftragten imBereich Kirche und Judentum widmet sich der Aufarbeitung kirchlicherJudenfeindschaft und wirkt an der Erarbeitung kirchlicher Erklärungenzum Verhältnis von Theologie und Kirche zum Judentum mit. Dieundotierte Auszeichnung des Deutschen Koordinierungsrates derGesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit erinnert an diejüdischen Philosophen und Pädagogen Martin Buber (1878-1965) undFranz Rosenzweig (1886-1929). Sie wird an Personen oder Institutionenvergeben, die sich um die Verständigung zwischen Christen und Judenverdient gemacht haben. Preisträger waren neben anderen derdeutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani, der Violinist YehudiMenuhin, der niederländische Schriftsteller Leon de Winter, derArchitekt Daniel Libeskind sowie der ehemalige EKD-RatsvorsitzendeNikolaus Schneider.Die jährlich stattfindende bundesweite "Woche der Brüderlichkeit"wird seit 1952 jedes Jahr von den rund 85 Gesellschaften fürchristlich-jüdische Zusammenarbeit veranstaltet. Die ARD überträgt am5. März um 23:35 Uhr eine 30-minütige Zusammenfassung derEröffnungsfeier in Frankfurt.Hannover, 5. März 2016Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell