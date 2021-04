Die Woche in Biotech: FDA-Entscheidungen stehen an!

Biopharma-Aktien erholten sich von der Schwäche der ersten beiden Sitzungen und schlossen die Woche zum 23. April höher. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) und Roche Holding AG (OTC:RHHBY) meldeten jeweils recht robuste Ergebnisse.

Vier Aktien aus dem Gesundheitswesen, darunter Biotechs und Hersteller medizinischer Geräte, debütierten in dieser Woche an der Wall Street und erzielten Bruttoerlöse in Höhe von 413,3 Mio. $.

Ocugen, Inc. (NASDAQ:OCGN) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung