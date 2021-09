Die Woche in Biotech (12.-18. September): Die Highlights!

Biotech-Aktien gaben in der urlaubsbedingt verkürzten Woche zum 10. September nach und kehrten damit den Kurs der Vorwoche um.

Humanigen, Inc. (NASDAQ:HGEN) gehörte zu den größten Absteigern der Woche, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass die Food and Drug Administration die Zulassung seiner COVID-19-Behandlung für den Notfalleinsatz verweigert. Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN) und Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) fielen als Reaktion auf enttäuschende Ergebnisse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung