Wo wird Square in 10 Jahren stehen?

Square (WKN:A143D6) ist eines der disruptivsten Unternehmen im Finanzbereich in den letzten zehn Jahren. Es trieb den Mobile-Payment-Markt voran und bot Dienste an, die das Leben von kleinen Unternehmen erleichterten. Das Unternehmen ist noch nicht ganz profitabel, aber es hat eine Marktkapitalisierung von 28 Milliarden US-Dollar, die nur an der Oberfläche seines Potenzials kratzt.

Wir wissen, wo Square herkommt und was auf seiner Roadmap steht. Aber darüber nachzudenken, wo das Unternehmen in zehn Jahren stehen könnte, öffnet eine Welt voller Möglichkeiten.

Wo Square jetzt steht

Square begann als Zahlungsdienstleister auf mobilen Geräten. Es entwickelte eine App und ein einfaches Swipe-Gerät, das sich mit Smartphones verbinden lässt. So können Händler Zahlungen unterwegs entgegennehmen. Es verlangte dafür eine Pauschalgebühr und kümmerte sich um all die leidlichen Dinge, die mit dem Einrichten eines Unternehmenskontos bei einer Bank verbunden waren. So konnten Tausende Unternehmen mobile Zahlungen akzeptieren.

Um diesen Zahlungsvorgang herum fügte Square Tools wie Kalender, Inventarmanagement, Lohnbuchhaltung und andere Dienste hinzu, die kleine Unternehmen jeden Tag benötigen. Das Ökosystem an Diensten machte das Kernprodukt, nämlich die Zahlungen, noch attraktiver. Das Unternehmen bot auch Kredite an. Dafür nutzte es die Daten von den Händlern, um ihre Kreditwürdigkeit zu prüfen.

Zwar sind die gegenwärtigen Produkte von Square sehr verlockend und treiben das Wachstum voran, aber Investoren sollten eher von den zukünftigen Produkten überzeugt sein.

Welchen Weg schlägt Square ein?

Vor Kurzem wurde die Square Card auf den Markt gebracht. Diese Kreditkarte ermöglicht es Händlern, ihre Einnahmen sofort für Geschäftsaktivitäten auszugeben. Das ist zwar kein Game-Changer für den Gewinn von Square, aber das Ziel ist, Händler im Ökosystem zu halten und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Geld auszugeben, anstatt nur zu empfangen.

In-App-Zahlungen für Entwickler werden den adressierbaren Markt für Square ebenfalls erweitern. Große und kleine Unternehmen suchen nach Wegen, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Wenn sie unterschiedliche Lösungen für one-Site, mobile und Web- oder App-basierte Angebote zur Hand haben, hilft das Square zu wachsen.

Ich erwarte, dass Square Capital in Zukunft ein starker Wachstumstreiber für Square ist, da es damit lernt, wie es Kunden am besten bedient. Square hat bessere (und schnellere) Daten über Händler als die meisten Kreditanbieter. So kann es schnelle Finanzierungsentscheidungen treffen. Für Unternehmen, die nach einer kurzfristigen Finanzierung suchen, ohne den langwierigen Prozess in einer Bank gehen zu wollen, kann Square ein attraktiverer Ort werden.

Ich denke, Square hat eine reale Chance, die Bezahlbranche mit der Square Cash-App umzukrempeln. Sie dient als mobile Geldtransferlösung für Square und kann Kreditkarten und Geldbörsen in verschiedenen Situationen ersetzen. Da wir auf eine bargeldlose Welt zusteuern, denke ich, dass Lösungen wie Square Cash stärker als Bankkonto verwendet werden. Nutzer sind Kunden, die nur ihr Smartphone anstatt eines Portemonnaies mit sich herumtragen wollen. Dieses Angebot hat im Moment vielleicht keinen großen Einfluss auf das Geschäft, aber in einer bargeldlosen Welt könnte es der entscheidende Punkt für das Wachstum des Unternehmens sein. Square könnte damit von einem Geschäftskundendienstleister zu einem Dienstleister für Finanztransaktionen für Jedermann werden.

Wahlfreiheit ist Squares Vorteil

Square hat ein Kerngeschäft als Bezahldienstleister, auf das es Dienste aufbauen kann, die für Händler attraktiv sind. Dies verschafft dem Unternehmen mehr Auswahl, wohin sich das Geschäft in Zukunft entwickeln soll. Es könnte den gegenwärtigen Markt auf neue Märkte ausdehnen, wo es noch wenig präsent ist. Beispiele sind Einzelhandel, Restaurants und App-Käufe.

Ich denke, die einzigartige Position von Square besteht in der Fähigkeit, in den Konsumentenmarkt einzudringen. Das wird durch Square Cash ermöglicht.

Wenn Square seinen adressierbaren Markt weiter ausbaut und seine Angebote verstärkt, könnte es auf lange Sicht eine attraktive Aktie werden. Ich denke, Square wird den Markt übertreffen, da es ein immer wichtigerer Teil unseres Lebens wird.

