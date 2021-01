Wo wird die Roku-Aktie in 5 Jahren stehen?

Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) baut derzeit definitiv ein starkes Momentum auf. Kursziele im Bereich der 300er-Marke sind in US-Dollar bereits pulverisiert worden. Ja, sogar die kürzlich ausgegebenen 414 US-Dollar sind dabei inzwischen längst durchbrochen worden. Wirklich stark, wie sich die Roku-Aktie derzeit entwickelt.

Jetzt ist möglicherweise ein Zeitpunkt gekommen, an dem man sich die folgende Frage mit etwas mehr Weitblick stellen sollte: Wo wird die Roku-Aktie in fünf Jahren stehen? Das wiederum wollen wir im Folgenden etwas näher beantworten.

Roku-Aktie: Wachstum … aber, wie viel?

Eines können wir wohl sehr direkt beantworten: Die Roku-Aktie dürfte auch in den kommenden fünf Jahren noch vor weiterem Wachstum stehen. Die Frage ist jedoch, wie hoch das ausfallen wird. Im letzten, dritten Quartal konnte diese Streaming-Plattform jedenfalls die Umsätze um 73 % auf 452 Mio. US-Dollar steigern. Na, ob diese Wachstumsrate anhalten wird?

Möglicherweise nicht. Allerdings glaube ich, dass die Roku-Aktie trotzdem noch eine Menge Potenzial für ein starkes Wachstum besitzt. Die Plattform dürfte mit ihren 51,2 Millionen aktiven Nutzern noch viel Raum besitzen, um die Basis der Streamer konsequent zu erweitern. Auch die Streaming-Stunden sind mit über 17 Miiliarden zwar bereits hoch. Allerdings könnte hier noch eine Menge mehr kommen. Vor allem, wenn das Streaming das klassische Fernsehen immer weiter ablöst.

Wichtig wird jedoch, dass das Ökosystem konsequent weiter wächst. Das dürfte insbesondere die Werbeerlöse deutlich steigern lassen. Sowie die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer. Wie stark das Netzwerk bereits ist, das haben wir unlängst bei den Deals mit Peacock und HBO Max gesehen.

Ich glaube daher, dass die Roku-Aktie durchaus das Potenzial besitzt, den Umsatz pro Jahr um 40 % im Durchschnitt zu steigern. Wobei in den ersten Jahren das Wachstum vermutlich stärker ausfallen dürfte. Unter dieser Prämisse könnte Roku den Quartalsumsatz jedenfalls von 452 Mio. US-Dollar in fünf Jahren auf 2,4 Mrd. US-Dollar steigern. Dadurch könnte sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf einen Wert von ca. 5,5 einpendeln. Das könnte wieder preiswert sein.

Es gibt jedoch auch Herausforderungen …

Es gibt jedoch auch Herausforderungen für die Roku-Aktie, die für ein solches, ambitioniertes Ziel bewältigt werden müssen. Neben der Konkurrenz, die durchaus auch vorhanden ist, sehe ich vor allem eine Baustelle: die internationale Expansion.

In Europa und Asien sind andere Betriebssysteme bereits führend. Hier könnte es Roku schwierig haben, Fuß zu fassen. Wobei das Management möglicherweise clevere Schritte geht, um die Attraktivität der eigenen Lösung zu steigern. Mithilfe von exklusiven Inhalten durch die Übernahme der Content-Bibliothek von Quibi könnte Roku ein Stück weit Exklusivität erlangen. Das könnte auch bei der Expansion eine wichtige Rolle spielen.

Was wir daher sagen können, ist das Folgende: Die Roku-Aktie besitzt noch eine Menge Potenzial. Allerdings gilt es, Aufgaben zu lösen. Das wird das Wachstum jedenfalls zukünftig und in den kommenden fünf Jahren definieren.

Roku-Aktie: Ich bleibe am Ball!

Die Roku-Aktie ist für mich jedenfalls weiterhin langfristig spannend. Der Streaming-Dienstleister beinhaltet noch eine Menge Potenzial. Die Plattform nimmt gerade jetzt an Fahrt auf und besitzt viele Wege, die eigenen Erfolge weiterhin zu monetarisieren.

Die nächsten fünf Jahre werden entscheidend für die Roku-Aktie und für das weitere Wachstum. Mit einer Wachstumsrate von 40 % pro Jahr dürfte die Aktie noch Potenzial besitzen. Allerdings wird das Management einige Aufgaben lösen müssen.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

