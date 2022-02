Wo wird die Etsy-Aktie in 10 Jahren stehen?

Bei der Etsy (WKN: A14P98)-Aktie gibt es im Moment einige Dinge, die wir als Foolishe Investoren betrachten sollten. Zunächst ist es natürlich die Korrektur und die günstigere fundamentale Bewertung. Wichtig ist dabei natürlich, auch das Unternehmen und das Wachstum zu sehen. Und nicht nur, wie tief die Aktie bereits gefallen ist.

Mir hilft es stets, zu versuchen, eine Frage so gut, wie es nur geht, zu beantworten. Nämlich: Wo steht eine Aktie in fünf oder zehn Jahren? Heute wollen wir dieses Spielchen bei der Etsy-Aktie spielen. Selbst in einem für mich konservativen Fall bin ich überzeugt: Die Chance ist wirklich groß bei diesen Bewertungskennzahlen.

Etsy-Aktie: Wo sind wir in zehn Jahren von heute an?

Wir kennen zugegebenermaßen noch nicht die Zahlen für das vierte Quartal oder für das Geschäftsjahr 2021 bei der Etsy-Aktie. Natürlich wäre das für eine Ganzjahresprognose ziemlich relevant. Allerdings glaube ich, dass wir trotzdem auch so solide kalkulieren können. Vielleicht auch einfach etwas umsichtiger.

Ich bin jedenfalls überzeugt, dass das Management der Etsy-Aktie in einem konservativen Szenario weiterhin ein Umsatzwachstum von 8 % p. a. im Durchschnitt auf zehn Jahre gesehen liefern kann. Ausgehend von einem derzeitigen Umsatz von 532 Mio. US-Dollar im Quartal (was im dritten Quartal ebenfalls stets ein schwacher Zeitraum ist) dürfte der Umsatz in zehn Jahren bis auf 1,15 Mrd. US-Dollar pro Quartal anwachsen. Für mich eine wirklich eher konservative Prognose, das Management taxiert den Gesamtmarkt schließlich auf 1,7 Billionen US-Dollar, was grundsätzlich ein stärkeres Wachstum bewirken könnte.

Wie auch immer: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis der Etsy-Aktie würde unter dieser Prämisse dann bei ca. 3,9 liegen. Wobei das Kurs-Umsatz-Verhältnis gar nicht so relevant ist. In den kommenden zehn Jahren reche ich jedenfalls mit einem überproportionalen Gewinnwachstum. Selbst mit 12 % p. a. sollte der Wert innerhalb von zehn Jahren bis auf ca. 11 US-Dollar rein rechnerisch klettern. Damit läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 12,8 auf Basis der aktuellen Kurse.

Alleine diese zwei Wachstumsraten, die wirklich konservativ sein können, skizzieren für mich eine Chance. Die fundamentale Bewertung könnte sich selbst bei konservativen Annahmen in zehn Jahren auf ein Value-Niveau vergünstigen. Die Etsy-Aktie besitzt mit anorganischem Wachstum, dem größeren Markt und der Aussicht, die Gewinne vielleicht sogar stärker zu skalieren, jedoch deutlich mehr Potenzial.

Eine Investition wert?

Du hältst diese Annahmen vielleicht für utopisch? Nun, sagen wir es so: Wer im Jahre 2018 eingestiegen wäre, der hätte gemessen an seinem Einstandskurs aus der Etsy-Aktie ebenfalls bereits eine Value-Aktie gemacht. Zu diesen Konditionen läge heute das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei zwischen 10 und 12, je nachdem, wann man eingestiegen wäre.

Wachstum ist und bleibt der Schlüssel für den Erfolg bei der Etsy-Aktie. Aufgrund des Abverkaufs und der günstigen Bewertung besteht jedenfalls eine gute Chance, dass der E-Commerce-Akteur in zehn Jahren und zu den heutigen Kursen zu etwas Größerem heranwächst, als er bereits ist.

Der Artikel Wo wird die Etsy-Aktie in 10 Jahren stehen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2022