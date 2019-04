Wo wird Apple in einem Jahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN:865985) will ein Dienstleistungsunternehmen sein

Das Unternehmen plant nicht, mit Hardware aufzuhören, aber es hat eine Vielzahl neuer servicebasierter Angebote eingeführt, die zu seinen Geräten passen. Die neuen Streaming-Video-, Spiele- und Nachrichtenprodukte werden in den nächsten Monaten zu seinem neuen Apple Music Service zusammengeführt.

Die Einführung dieser abonnementbasierten Produkte zusammen mit einer Apple-Kreditkarte soll den Umsatzmix verändern und das Unternehmen unabhängiger vom Erfolg neuer Technologien machen.

Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass das funktioniert, bei vier Dingen wird das ein hartes Stück Arbeit.

Was macht Apple?

Bei seiner Keynote-Veranstaltung stellte Apple seine vier neuen Service-Lösungen vor. Das Unternehmen führte die folgenden Produkte und Dienstleistungen ein, obwohl die Details bei einigen nur spärlich waren:

Apple TV+: Das ist ein Abonnementdienst im Stil von Netflix . Apple zeigte einige kreative Partner (Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J.J. Abrams und andere), aber es teilte uns nicht mit, was der ganze Spaß kosten würde.

Das ist ein Abonnementdienst im Stil von . Apple zeigte einige kreative Partner (Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J.J. Abrams und andere), aber es teilte uns nicht mit, was der ganze Spaß kosten würde. Apple Arcade: Ein Spielabonnement-Service, der über 100 Originaltitel haben wird. „Apple Arcade gibt den Kunden die Freiheit, jedes Spiel aus seiner handverlesenen Sammlung von Titeln auszuprobieren. „All you can play, keine Anzeigenverfolgung oder zusätzliche Käufe, zusätzlich wird die Privatsphäre der Nutzer respektiert“, so eine Pressemitteilung. Auch hier wurde keine Preisangabe gemacht.

Ein Spielabonnement-Service, der über 100 Originaltitel haben wird. „Apple Arcade gibt den Kunden die Freiheit, jedes Spiel aus seiner handverlesenen Sammlung von Titeln auszuprobieren. „All you can play, keine Anzeigenverfolgung oder zusätzliche Käufe, zusätzlich wird die Privatsphäre der Nutzer respektiert“, so eine Pressemitteilung. Auch hier wurde keine Preisangabe gemacht. Apple News+: Dieses monatliche Abonnement im Wert von 9,99 US-Dollar ermöglicht den Mitgliedern den Zugang zu über 300 Zeitschriften und Inhalten anderer Anbieter.

Dieses monatliche Abonnement im Wert von 9,99 US-Dollar ermöglicht den Mitgliedern den Zugang zu über 300 Zeitschriften und Inhalten anderer Anbieter. Apple Card: Eine gebührenfreie Kreditkarte, die vollständig ins iPhone integriert werden kann. Die Karte bietet bei bestimmten Einkäufen Payback-Punkte. „Das Ziel der Apple Card ist es, Zinssätze anzubieten, die zu den niedrigsten der Branche gehören. Wenn ein Kunde eine Zahlung verpasst, wird ihm kein Bußgeld berechnet“, so eine Pressemitteilung.

Es ist leicht zu verstehen, warum Apple diese Dienste anbietet, aber es ist schwerer abzusehen, ob einer von ihnen zu einem großen Erfolg wird. Apple TV+ hat vielleicht erstklassige Content-Ersteller, aber es gibt auch eine Handvoll anderer Streaming-Dienste, die bereits etabliert sind. Warum Apple bezahlen, wenn man bereits Netflix, HBO usw. nutzen kann?

Apple News+ bietet mehr für Menschen, die viele Zeitschriften lesen, aber ist das wirklich ein großes Publikum? Das scheint ein Nischenprodukt zu sein, das ein älteres Publikum bedient – wenn überhaupt ein Markt dafür existiert.

Apple Arcade ist ein ähnlich riskantes Unterfangen. Spiele sind ein beliebter Download im iTunes Store, aber ernsthafte Spieler spielen nicht auf Handys oder Tablets. Ja, bei diesem Dienst muss man für einige Spiele nicht bezahlen und die Mikrozahlungen innerhalb der Spiele fallen auch weg, aber das könnte nicht ausreichen, um ein großes Publikum zu gewinnen.

Eine Apple-Kreditkarte hat einen gewissen Reiz, aber sie unterscheidet sich nicht so sehr von einer Vielzahl anderer Anbieter. Sie ist sinnvoll für die Fans, die jedes Jahr neue Hardware kaufen, aber es ist kein gutes Angebot für die breite Öffentlichkeit.

Wo wird Apple in einem Jahr stehen?

Grob geschätzt in einem Jahr wird Apple ein paar erfolgreiche Sendungen auf Apple TV+ haben, es fehlt aber eine bedeutende Mitgliederzahl. Das ist kein Kommentar zur potenziellen Qualität, sondern ein Spiegelbild des Marktes.

In den nächsten Monaten wird Apple seinen Dienst starten und Walt Disney wird auch seinen Streaming-Dienst starten. Apple hat unbekannte Shows von Markenanbietern. Disney hat Star Wars, Marvel, Pixar und bewährte Kinderprogramme, was es Apple schwer macht in diesem Bereich Marktanteile zu gewinnen.

News+ und Arcade sind einfach keine Massenprodukte, und man kann sich das Gleiche über die Kreditkarte unter eigener Marke ausmalen. Diese drei können nur dann zum Ergebnis beitragen, wenn die Kosten niedrig sind. Apple TV+ wird jedoch jahrelang – vielleicht Jahrzehnte – ein Abfluss von Ressourcen sein, da das Unternehmen ordentlich für seinen Content zahlen muss. Es wird auch kosten, die Verbraucher dazu zu bringen, sich noch einem weiteren Streaming-Service anzuschließen.

In einem Jahr wird Apple ähnlich aussehen wie jetzt, aber vielleicht mit weniger Optimismus hinsichtlich seiner Fähigkeit, eine bedeutende neue Einnahmequelle zu schaffen. Als Teil einer größeren Transformation mögen sich diese Bewegungen als wichtig erweisen, aber sind nicht überwältigend.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Dieser Artikel wurde von Daniel B. Kline auf Englisch verfasst und am 02.04.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Apple, Netflix und Walt Disney und empfiehlt diese. The Motley Fool hat folgende Optionen: Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple und Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2019