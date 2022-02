Wo wird Apple in 10 Jahren stehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Wichtige Punkte

Apples Eintritt in neue Märkte könnte dem Unternehmen helfen, in den nächsten zehn Jahren noch besser abzuschneiden.

Selbstfahrende Autos, das Metaverse und die großen Wachstumschancen im Smartphone-Bereich könnten sich als großer Rückenwind für Apple erweisen.

Die prognostizierte Gewinnwachstumsrate von Apple zeigt, dass die Aktie für einen enormen Aufwärtstrend ausgelegt ist.

Das letzte Jahrzehnt war für die Anleger von Apple (WKN:865985) ein großartiges Jahrzehnt, da der Tech-Gigant dank des Erfolgs seiner verschiedenen Produktlinien und des Wachstums seines Dienstleistungsgeschäfts einen enormen Anstieg von Umsatz, Gewinn und Kurs verzeichnen konnte.

Das nächste Jahrzehnt könnte für Apple jedoch noch besser werden, da das Unternehmen Berichten zufolge an neuen Technologien arbeitet, die es ihm ermöglichen könnten, in aufstrebende, aber schnell wachsende Branchen vorzudringen, die voraussichtlich Hunderte von Milliarden US-Dollar wert sein werden. Es wird dich nicht überraschen, wenn Apple in den nächsten zehn Jahren ein schnelleres Wachstum als in den letzten zehn Jahren verzeichnet.

Sehen wir uns die potenziellen Produkte und Märkte an, die das Wachstum von Apple im kommenden Jahrzehnt bestimmen könnten.

Selbstfahrende Autos könnten eine große Chance für Apple sein

In einem Bloomberg-Bericht vom November 2021 wurde behauptet, dass Apple an einem autonomen Elektroauto arbeitet, das bereits 2025 auf den Markt kommen könnte. Dieser Zeitplan mag etwas ehrgeizig erscheinen, wenn man bedenkt, dass die Apple-Ingenieure Anfang 2021 von einem Zeitrahmen von fünf bis sieben Jahren für ein selbstfahrendes Auto ausgingen, und, vor allem, dass der Tech-Titan möglicherweise ein vollständig autonomes Fahrzeug auf den Markt bringen will.

Die Berichte deuten darauf hin, dass Apple den Großteil der Entwicklungsarbeit für den Prozessor, der ein solches Auto antreiben würde, bereits abgeschlossen hat, abgesehen von der Feinabstimmung der Software, die das Fahrzeug steuern würde. Dies wäre ein völlig neuer Markt für Apple, aber die Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley schätzt, dass das Unternehmen aufgrund seiner starken Lieferkette und seiner bisherigen Erfolge bei der Umwälzung von Märkten, in die es einsteigt, eine Chance hat, in diesem aufstrebenden Markt Fuß zu fassen.

Huberty schätzt, dass der Einstieg in den Markt für autonome Elektroautos Apple helfen könnte, seinen Umsatz und seine Marktkapitalisierung auf lange Sicht zu verdoppeln. Da der weltweite Markt für selbstfahrende Autos laut einer Schätzung eines Dritten bis 2030 jährlich um 63 % wachsen wird, könnte Apple hier einen Volltreffer landen, wenn es dem Unternehmen gelingt, ein überzeugendes Produkt zu liefern und den Markt für selbstfahrende Autos aufzumischen.

Es besteht also die Möglichkeit, dass Apple im kommenden Jahrzehnt mehr als nur ein Anbieter von iPhones, iPads, MacBooks und Wearables wird, wenn es dem Unternehmen gelingt, in die Autoindustrie einzusteigen.

Das Metaverse könnte ein weiterer Wachstumstreiber sein

Auf der Telefonkonferenz des Unternehmens im Januar sagte Tim Cook, CEO von Apple, auf die Frage nach dem Metaverse, dass „dieser Bereich für uns sehr interessant ist“. Cook fügte hinzu, dass Apple bereits mehr als 14.000 Anwendungen im App Store hat, die Augmented Reality (AR)-Erlebnisse für Kunden bieten.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass es mehrere Gerüchte gibt, dass Apple an einem Headset arbeitet, das sowohl AR als auch Virtual Reality (VR) unterstützen soll. Jüngste Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple bereits an einem Betriebssystem für das Headset arbeitet und dass das Unternehmen auch einen App-Store für das Headset einrichten wird, der sich auf Videospiele, Videokonferenzen und Videostreaming konzentrieren soll.

Apple könnte sich also sowohl auf der Hardware- als auch auf der Softwareseite des Metaversums engagieren. Damit wäre das Unternehmen in einer soliden Position, um das Beste aus der milliardenschweren Metaverse-Chance zu machen. Eine unabhängige Recherche schätzt, dass der weltweite Markt für VR-Headsets bis 2028 jährlich um 28 % wachsen könnte, während der Gesamtmarkt für das Metaverse bis dahin einen Umsatz von fast 830 Mrd. US-Dollar erzielen dürfte.

Apple verfügt bereits über eine installierte Basis von mehr als 1,8 Milliarden Geräten. Dieses solide Ökosystem könnte sich als großer Vorteil erweisen, wenn sich das Unternehmen entschließt, in das Metaverse einzusteigen, da es bereits über eine große Anzahl von Kunden verfügt, an die es seine Headsets weiterverkaufen kann, was wiederum das Wachstum seines Dienstleistungsgeschäfts vorantreiben würde.

Die Smartphone-Dominanz wird langfristig für Rückenwind sorgen

Der weltweite Smartphone-Markt hatte im letzten Jahr einen Wert von 274 Mrd. US-Dollar und soll bis 2030 jährlich um 7,6 % wachsen. Bei diesem Tempo würde der Umsatz mit Smartphones bis zum Ende des Jahrzehnts fast 530 Mrd. US-Dollar betragen.

Apple befindet sich in einer guten Position, um von diesem großen Wachstum zu profitieren. Nach Schätzungen von IDC kontrollierte das Unternehmen im letzten Jahr 17,4 % des weltweiten Smartphone-Marktes, im Jahr 2020 werden es 15,9 % sein. Das Wachstum von Apples Marktanteil im letzten Jahr war das Ergebnis der dominanten Position des Unternehmens am Markt für 5G-Smartphones. Das ist eine gute Nachricht für das Unternehmen, denn die Verbreitung von 5G-Smartphones wird in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen.

Es wird erwartet, dass der Umsatz mit 5G-Geräten von 105 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr auf fast 664 Mrd. US-Dollar im Jahr 2030 ansteigen wird. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 kontrollierte Apple 28 % des 5G-Smartphone-Marktes. Gerüchte deuten darauf hin, dass das Unternehmen seine Position in diesem Bereich durch den Start eines preisgünstigen 5G-Geräts stärken will, das seinen Umsatz erheblich steigern könnte. Damit bereitet sich Apple darauf vor, die langfristigen Chancen bei 5G-Smartphones zu nutzen.

Das große Ganze

Apple könnte mehr werden als nur ein Verkäufer von Smartphones und Tablets. Auch sein Dienstleistungsgeschäft könnte durch metaverse-bezogene Geräte wie zum Beispiel ein Headset, das dem Unternehmen helfen könnte, mehr Anwendungen zu verkaufen, große Fortschritte machen.

Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn die Gewinne von Apple in den nächsten fünf Jahren schneller wachsen würden als die von den Analysten erwarteten 15 % pro Jahr. Wenn Apple in den nächsten zehn Jahren eine jährliche Gewinnwachstumsrate von 20 % erreicht, könnte der Nicht-GAAP-Gewinn von 5,61 US-Dollar pro Aktie im letzten Jahr auf fast 35 US-Dollar pro Aktie am Ende des Prognosezeitraums steigen.

Die Aktie wird derzeit mit dem 28-Fachen des Gewinns gehandelt, und ein ähnlicher Wert nach zehn Jahren würde auf der Grundlage der oben genannten Gewinnschätzungen des Unternehmens einen Kurs von 980 US-Dollar ergeben. Das bedeutet, dass die Apple-Aktie in den nächsten zehn Jahren um fast 470 % von ihrem Schlusskurs von 172 US-Dollar am 11. Februar ansteigen könnte. Deshalb ist es für Investoren eine gute Idee, diese Tech-Aktie weiterhin zu halten, denn sie scheint für weitere Kurssteigerungen ausgelegt zu sein.

Der Artikel Wo wird Apple in 10 Jahren stehen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Harsh Chauhan auf Englisch verfasst und am 15.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Harsh Chauhan besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long März 2023 $120 Calls auf Apple und short März 2023 $130 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2022