Wo steht jetzt eigentlich die Roku-Aktie?

Wo jetzt die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) steht, können wir eigentlich weiterhin ziemlich einfach beantworten. Der aktuelle Aktienkurs beträgt 320,05 Euro (13.04.2021, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen). Beziehungsweise 389,40 US-Dollar. Das ist ein ziemlich attraktives Kursniveau. Wobei die Anteilsscheine in den letzten Monaten zu den erfolgreicheren zählten.

Die Roku-Aktie konnte am Wochenbeginn um Pi mal Daumen 5 % zulegen. Das entspricht einem ziemlich erfolgreichen Wochenauftakt. Wobei auch eine solche Performance alles andere als ungewöhnlich ist für diese dynamische Wachstumsgeschichte.

Lass uns daher heute einmal schauen, was die Bewertungslage der Roku-Aktie über die aktuelle Verfassung aussagt. Beziehungsweise, welche Veränderung weiterhin im Begriff ist, die Aktie neu zu definieren.

Roku-Aktie: Die Bewertung im Blick

Wie wir mit Blick auf die fundamentale Bewertung erkennen können, liegt die Marktkapitalisierung aller Roku-Aktien zusammengenommen gegenwärtig bei ca. 49,8 Mrd. US-Dollar. Damit gehört das Unternehmen inzwischen eher zu den Large Caps. Streaming als Wachstumsmarkt ist auch hier überaus ergiebig gewesen. Allerdings könnte weiteres Potenzial langfristig natürlich noch vorhanden sein.

Leider können wir noch nicht auf die Umsätze des ersten Quartals dieses Börsenjahres blicken. Deshalb müssen noch die Erlöse des vierten Vorjahresquartals herhalten. Hier kletterten die Umsätze um insgesamt 58 % auf aufgerundet 650 Mio. US-Dollar. Ein erneut starkes Wachstum in einer für den Streaming-Markt erfolgreichen Zeit. In der COVID-19-Pandemie sind Unterhaltungsmöglichkeiten schließlich rar gesät. Wie auch immer: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beläuft sich auf Basis dieses Wertes jedenfalls auf ca. 19,15.

Das Positive am Zahlenwerk ist außerdem, dass die Roku-Aktie profitabel wird. Im vierten Quartal lag das Nettoergebnis erneut bei 0,53 US-Dollar je Aktie, was ein ziemlich starkes Ergebnis ist. Womöglich gibt es zukünftig auch noch nicht profitable Quartale im Rahmen dieser Wachstumsgeschichte. Der Break-even scheint jedoch absolut in Reichweite.

Strategische Content-Neuausrichtung

Die Wachstumsgeschichte der Roku-Aktie besitzt eigentlich vom Grundsatz her noch eine Menge Potenzial. Im Streaming-Markt handelt es sich um einen Plattformbetreiber, der inzwischen eine Basis von 51,2 Mio. aktiver Accounts besitzt. Tendenz vermutlich weiter steigend, diese Wasserstandsmeldung betrifft schließlich das Ende des Jahres 2020.

Auch bei der Monetarisierung gibt es Möglichkeiten, um zu wachsen. Je stärker das Ökosystem wird, desto größer sind die Möglichkeiten und desto wertvoller außerdem die Werbeinhalte für Unternehmen und Kunden. Das zeigt wiederum, dass es Potenzial gibt, das auf ein „normales“ Wachstum der Plattform abzielt.

Die wohl größte Veränderung der Roku-Aktie ist jedoch das Ansteigen in den Markt der Inhalte. Quibi, This Old House und womöglich zukünftig weitere Inhalte gehören exklusiv zur Plattform. Damit könnten Wettbewerbsvorteile geschaffen werden, die der Expansion und der Marktmacht behilflich sein könnten. Potenzial ist daher vorhanden. Im Streaming-Markt bleibt diese spannende Aktie daher langfristig orientiert ein aussichtsreicher Kandidat.

Der Artikel Wo steht jetzt eigentlich die Roku-Aktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für die Post-Covid Ära

Auch die Coronakrise hat mal ein Ende. Für diese Phase sind einige Unternehmen besonders gut gerüstet.

Unsere Analysten sind von drei Unternehmen begeistert, und denken, dass sie fantastische Investitionen für die Post-Covid Ära sind. Und dass viele Anleger die Aktien noch gar nicht auf dem Radar haben.

Alles Infos zu diesen Top-Aktien kannst du jetzt hier gratis herunterladen



Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2021