Wo sieht Brenntag das größte Wachstumspotenzial?

wie berichtet, hat die diesjährige Hauptversammlung von Brenntag eine Dividende von 1,05 Euro pro Aktie beschlossen und mit Wijnand Donkers sowie Ulrich Harnacke zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt. An dieser Stelle informieren wir Sie nun, was CEO Steven Holland und CFO Georg Müller den Aktionären über die bisherige und künftige Entwicklung des Chemikalienhändlers zu berichten hatten.

Finanzvorstand Georg Müller ging unter anderem auf die Kursentwicklung der Brenntag-Aktie ein. Diese sei seit Anfang 2016 positiv und stetig gewesen, so Müller. Seit der Börsennotierung vor 7 Jahren hat der Aktienkurs dem Manager zufolge um über 200% zugelegt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liege inzwischen bei rund 8 Mrd. Euro. Damit sei Brenntag ein „echtes Schwergewicht im MDAX“. Müller bezeichnete die Aktie des Chemikalienhändlers als stabiles Investment, bei dem Anleger mit einer nachhaltigen Wertentwicklung rechnen könnten.

Steven Holland ging in seiner Rede insbesondere auf das künftige Wachstum des Konzerns ein. Der Vorstandschef betonte, dass Akquisitionen auch künftig einen wesentlichen Bestandteil der Unternehmensstrategie ausmachen werden. Der Weltmarktführer im Bereich Chemiedistribution werde sich aktiv an der Konsolidierung des stark fragmentierten Marktes beteiligen und „weiter Unternehmen zukaufen, die zu Brenntag passen“.

Im Fokus der Wachstumsstrategie stehe laut Holland vor allem die Region Asien Pazifik. Diese besitze auf mittel- bis langfristige Sicht das „größte Wachstumspotenzial und ist für uns ein Schwerpunkt, auf den wir uns in der Zukunft weiter konzentrieren werden“.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.