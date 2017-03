Wo zu schnelles Fahren besonders teuer ist / Verkehrssünden werden im Ausland oft wesentlich strenger bestraft als hierzulande

München (ots) - Verkehrssünden werden im europäischen Auslandteils deutlich strenger bestraft als in Deutschland. Besonders teuerkommt es deutsche Reisende zu stehen, wenn sie zu schnell fahren, amSteuer telefonieren oder alkoholisiert sind. Urlauber sollten daherdie Verkehrsvorschriften des Landes kennen und sich entsprechendverhalten. Der ADAC gibt einen Überblick über die wichtigstenBußgelder in den Reiseländern.Die Niederlande, die Schweiz und Italien stehen an der Spitze derLänder mit den höchsten Bußgeldern. Wer etwa das Tempolimit um 20km/h überschreitet, muss in Italien mit einem Bußgeld von 170 Eurorechnen. Mindestens 165 Euro werden in den Niederlanden und derSchweiz fällig.Besonders schwere Folgen haben Fahrten unter Alkoholeinfluss. InItalien kann bei 1,5 Promille im Blut sogar das Fahrzeug enteignetwerden, wenn Fahrer und Halter identisch sind. Dänemark sieht eineähnliche Regelung ab 2,0 Promille vor.Stattliche Bußgelder drohen für das Telefonieren am Steuer ohneFreisprecheinrichtung. Hier führen die Niederlande (230 Euro),Dänemark (200 Euro) und Italien (160 Euro) das Ranking an.Äußerst kostspielig wird falsches Parken etwa in den Niederlanden(ab 90 Euro), in Spanien (bis 200 Euro) und Dänemark (70 Euro).Innerhalb der EU werden Bescheide inzwischen schneller erstelltund mit Infos in der Landessprache des Kfz-Halters zugesandt. Nichtbezahlte Strafen aus dem EU-Ausland werden ab einer Bagatellgrenzevon 70 Euro (Österreich ab 25 Euro) vollstreckt.Wer ein Bußgeld aus dem Ausland schnell bezahlt, kann viel Geldsparen. Italien, Frankreich und Spanien beispielsweise gewähren beiSofortzahlung hohe Rabatte. Bei fehlerhaften oder offenkundig zuhohen Bußgeldbescheiden rät der ADAC, unverzüglich Einsprucheinzulegen und juristischen Beistand zu suchen.Für Verkehrsverstöße im Ausland gibt es keine Punkte in Flensburg.Ein von einer ausländischen Behörde ausgesprochenes Fahrverbot hat inDeutschland keine Auswirkung.Diese Presseinformation sowie eine Infografik finden Sie onlineunter http://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterhttp://twitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC-ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationKatrin Müllenbach-SchlimmeTel.: (089) 7676-2956katrin.muellenbach-schlimme@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell