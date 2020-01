Wo man 100.000 US-Dollar sofort investieren kann

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Jetzt, da wir ein neues Jahrzehnt haben und alle neue Investitionen suchen, ist es ein guter Zeitpunkt, um uns daran zu erinnern, dass der Aufbau eines guten, allwettertauglichen Portfolios einige Mühe und Zeit erfordert. Das Portfolio sollte nicht nur angemessene Wachstumseigenschaften aufweisen, sondern auch in der Lage sein, passive Erträge zu erwirtschaften und schweren Stressfaktoren wie Branchenkonjunkturen und Rezessionen zu widerstehen.

Ich habe im Laufe der Jahre viele Anpassungen an meinem Portfolio vorgenommen; ich musste mein Portfolio mehrmals auf der Grundlage meiner eigenen Anlageziele und -vorgaben optimieren. Aber das Gute ist, dass ich dabei auch viel gelernt habe, sowohl durch Erfahrung als auch durch (dumme) Fehler.

Die Wirtschaft war im vergangenen Jahr ziemlich stark, und hoffentlich haben die meisten Angestellten eine gute Gehaltserhöhung plus Jahresend-Bonus erhalten. Wenn jemand 100.000 US-Dollar für Investitionen übrig hat, hier sind einige Vorschläge, wo und wie man dieses Geld einsetzen kann.

Eine Reihe von Wachstumsunternehmen

Da Wachstum ein wichtiger Bestandteil eines jeden Anlageportfolios ist, würde ich rund 40.000 US-Dollar für Wachstumstitel bereitstellen. Der Grund für die geringere Zuteilung im Vergleich zu Dividendentiteln ist, dass Wachstumstitel in der Regel teurer und damit konjunkturanfälliger sind.

Ich würde jeweils 10.000 US-Dollar in Facebook (WKN:A1JWVX), Starbucks (WKN:884437), Nike (WKN:886993) und Visa (WKN:A0NC7B) platzieren. Facebook hat in den letzten 12 Quartalen seine monatlichen durchschnittlichen Nutzerzahlen kontinuierlich gesteigert und erreichte am 30. September 2019 einen Höchststand von 2,45 Milliarden Nutzern, wobei sowohl der Umsatz als auch der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr zweistellig gestiegen sind. Starbucks verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 ein Netto-Wachstum von 7 % im Vergleich zum Vorjahr, steigerte seine Mitgliederzahlen in den USA um 15 % im Vergleich zum Vorjahr auf 17,6 Mio. und erhöhte die Quartalsdividende auf 0,41 US-Dollar pro Aktie.

Nike hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 weiterhin starke Ergebnisse erzielt: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7 %, die Bruttomarge von 44,2 % auf 45,7 % und der Nettogewinn um 25 % im Vergleich zum Vorjahr. Visa, obwohl es bereits ein Gigant in der Zahlungsdienstleistungsbranche ist, konnte im Geschäftsjahr 2019 den Umsatz um 11 % und den Nettogewinn um 17 % im Jahresvergleich steigern.

Ein paar wenige Dividendenrenditen

Abgesehen von Wachstumsunternehmen ist es für einen Anleger wichtig, ein paar wenige gute Dividendenaktien zu haben. Solche Aktien bieten eine stabile Quelle passiven Cashflows für den Investor, um entweder das Einnahmen zu ergänzen oder um Geld für den Ruhestand zu erhalten. Zu den Schlüsselfaktoren bei der Auswahl von Dividendentiteln gehören die Beständigkeit und Stabilität des Einnahmensstroms. Die Wahl sollte nicht allein von der Höhe der Dividendenrendite abhängen.

Ich würde etwa 50 % der 100.000 US-Dollar oder 50.000 US-Dollar in ein paar wenige Real Estate Investment Trusts (REITs) und eine Business Development Company (BDC) investieren. Zuerst die REITs: Ich würde jeweils 20.000 US-Dollar in die Simon Property Group (WKN:916647) und Macerich (WKN:888353) investieren. Simon zahlt eine vierteljährliche Dividende von 8,30 US-Dollar pro Aktie bei einer Dividendenrendite von 5,6 %, während Macerich eine vierteljährliche Dividende von 3 US-Dollar pro Aktie bei einer Rendite von 11,1 % ausschüttet. Trotz der hohen Renditen haben beide nach REIT-Standards überschaubare Ausschüttungsquoten. Die Kombination dieser beiden Dividendenströme mit 40.000 US-Dollar sollte dem Anleger rund 3.300 US-Dollar pro Jahr an Dividenden einbringen.

Die verbleibenden 10.000 US-Dollar können in New Mountain Finance (WKN:A1JJ6G) investiert werden, die in den letzten Jahren eine konstante Quartalsdividende von 0,34 US-Dollar gezahlt hat. Die Dividendenrendite von New Mountain beträgt rund 9,9 %, und eine Investition in das Unternehmen sollte eine jährliche Dividendenrendite von rund 990 US-Dollar erzielen. Obwohl die Ausschüttungsquote hoch erscheinen mag, etwa 120% in den letzten 12 Monaten, sollten die Investoren beachten, dass das Unternehmen aufgrund seines Portfolios an privaten Investitionen periodische Anpassungen der Marktwerte vornehmen muss. Dadurch werden nicht realisierte Gewinne oder Verluste in die Erfolgsrechnung einfließen, die keinen Einfluss auf den Cashflow haben. Wichtig ist, dass New Mountain Finance regelmäßige und konstante Dividenden- und Zinserträge aus seinen Investitionen erhält, was die Dividendenzahlungen stützt.

Zusammen werden diese drei Dividendentitel einen Cashflow von rund 4.300 US-Dollar pro Jahr oder rund 360 US-Dollar pro Monat liefern.

Bargeld griffbereit halten

Ich würde vorschlagen, die restlichen 10.000 US-Dollar als Rücklage zu behalten. Diese kann eingesetzt werden, wenn die Märkte (aus welchem Grund auch immer) zusammenbrechen und die Bewertungen fallen. Es ist wichtig, Bargeld griffbereit zu haben, um solche Gelegenheiten zu nutzen. Daher rate ich immer, einen Teil des investierbaren Bargelds als Cash-Puffer zu verwenden.

Portfoliomanagement ist der Schlüssel

Das Portfoliomanagement ist der Schlüssel zum Besitz eines gut funktionierenden Portfolios, das Abschwünge überstehen kann. Durch eine gute Mischung aus Wachstum und Rendite ist der Anleger sowohl für langfristiges Wachstum als auch für passive Erträge positioniert. Das Bereithalten von Bargeld ermöglicht den schnellen Einsatz von Bargeld in interessante Anlagemöglichkeiten.

Randi Zuckerberg, ein ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO, Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Royston Yang auf Englisch verfasst und am 07.01.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Facebook, Nike, Starbucks und Visa.

Motley Fool Deutschland 2020