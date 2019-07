"Wo ist meine Familie?" ZDF-"37°"-Doku begleitet Betroffene bei der Suche (FOTO)

Mainz (ots) -Wenn jemand erfährt, dass er nicht bei seinen leiblichen Elternaufgewachsen ist, entsteht oft der dringende Wunsch, mehr über dieeigene Herkunft zu erfahren. Die "37°"-Dokumentation "Wo ist meineFamilie - Mit dem Suchdienst auf der Spur" am Dienstag, 23. Juli2019, 22.15 Uhr, im ZDF begleitet die 34-jährige Jennifer, die erstvor der Hochzeit auf dem Standesamt erfahren hat, dass sie adoptiertwurde. Auch Michael, der bei seiner Großmutter aufgewachsen ist, istauf der Suche nach seinen leiblichen Eltern. Die "37°"-Sendung stehtab Dienstag, 23. Juli 2019, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek zurVerfügung.Selbst nach den leiblichen Eltern zu suchen, ist für Betroffeneoft nervenaufreibend und überfordernd. Viele schalten deshalbprofessionelle Suchdienste ein. So auch Jennifer, die mithilfe vonSusanne Benisch, Mitarbeiterin der Fachstelle für Herkunftssuche"familie international frankfurt", ihre leiblichen Eltern ausfindigmachen kann. Auch der 62-jährige Michael aus Berlin wendet sich aneinen Suchdienst, als er mit eigenen Recherchen nicht mehrweiterkommt. Seinen Vater kennt er, hat ihn auch einige Malegetroffen, aber an seine Mutter hat er keinerlei Erinnerungen. Undniemand in der Familie gibt ihm Auskunft über sie. Hat das mit derDDR-Vergangenheit seiner Eltern zu tun?Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37grad"37°" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/37-gradDie Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben.Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/"37°" bei Facebook: https://facebook.com/ZDF37Grad"37°" bei Instagram: https://instagram.com/ZDF37gradhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell