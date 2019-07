"Wo ist mein Kind?": Zehntes "Aktenzeichen XY ... ungelöst"-Spezial im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" widmet sich in derzehnten Sondersendung "Wo ist mein Kind?" erneut dem Verbleib vonverschwundenen Kindern und jungen Erwachsenen. Gemeinsam mitModerator Rudi Cerne bitten betroffene Familien und Freunde in derLive-Sendung um die Mithilfe der Zuschauer - am Mittwoch, 24. Juli2019, 20.15 Uhr.Der 14-jährige Marvin Konsog wohnt in einer betreuten Wohngruppe,gilt als zuverlässig. Doch plötzlich hat er viel Geld, neue Sachenund einen besten Freund, den keiner kennt. Kurz darauf, am 11. Juni2017, verschwindet er.13. Juni 1996: Die 14-jährige Natalie Leonhard muss nachsitzen.Ihre Mutter erwartet sie nach der Schule bei der Oma zum Mittagessen.Dort kommt sie aber nicht an. Ihre letzte Spur verliert sich an derWilhelm-Heinrich-Brücke in Saarbrücken.Weihnachten 2011 hat der 25-jährige Johannes Bernhard Streit mitseiner Freundin. Er verlässt die gemeinsame Wohnung in Karlsruhe.Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr.Januar 1990: Die junge Mutter Christina Hermert, damals 22, kämpftum das Sorgerecht für ihre beiden Kinder. Kurz vor dem allesentscheidenden Bescheid vom Amt verschwindet sie spurlos.Zum Konzept der Sendung: https://kurz.zdf.de/XOO/https://facebook.com/ZDFhttps://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aktenzeichenxyspezialPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell