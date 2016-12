München (ots) - Wo gedeiht die Freiheit besser als in der Schweiz?Diese Frage wirft Prof. Roland Vaubel im Interview mitwww.misesde.org auf und beantwortete sie gleich selbst: nirgends. Diedezentrale Organisation der Schweiz sieht Vaubel als den Hauptgrundhierfür. Deshalb zeigt er sich auch tief besorgt angesichts derEntwicklung, welche die Europäische Union nimmt. Dort stehen alleZeichen auf einer immer weiter voranschreitenden Zentralisierung.Diese wird insbesondere von Frankreich betrieben. So muss man auchdie derzeitigen Bemühungen um eine gemeinsame europäischeVerteidigungsunion als den vor allem französischen Versuch verstehen,den Zentralismus in Europa weiter voranzutreiben: "Die Franzosen sindkeine Freunde der Markwirtschaft und des Subsidiaritätsprinzips",stellt Vaubel fest.Zentralismus aber ist nicht nur mit echter Freiheit unvereinbar,er schwächt auch die wirtschaftliche Entwicklung. Je leichter dieMenschen mit den Füssen abstimmen können, desto eher müssen sichRegierungen zurückhalten und können ihren Bürgern weder übermäßigeSteuern noch extreme Regulierungen aufbürden. Freiheit, Wohlstand undInnovation brauchen den Wettbewerb der Regierenden.Vaubel fordert deshalb eine Institution, die den politischenWettbewerb schützt. Diese muss unabhängig von der Politik sein undbeispielsweise Volksabstimmungen über alle Gesetzgebungsprojekte derEU in den Mitgliedsstaaten erzwingen können. Ähnliches sollte auchauf nationaler Ebene eingeführt werden, denn auch hier schreite derZentralismus voran. Darüber hinaus wäre eine Rückkehr zu kleinerenund kleinsten Verwaltungseinheiten sinnvoll. "Wir brauchen nichtweniger, sondern mehr Bundesländer", so Vaubel abschließend."Zentralismus ist in der Tat langfristig Gift für Wohlstand undFreiheit", fügt Andreas Marquart, Vorstand des Ludwig von MisesInstitut Deutschland an. "Ganz besonders bedenklich ist dabei, dassZentralismus nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaftund hier im elementarsten Bereich wütet: dem Geldwesen. DieZentralbanken greifen massiv in die Wirtschaftsabläufe ein undvernichten so den Wohlstand von Generationen. Wettbewerb im Geldwesenwürde nicht nur für 'gutes' Geld sorgen, sondern darüber hinaus auchden politischen Zentralismus in vielen Bereichen von vornehereinverunmöglichen."Wo gedeiht die Freiheit besser als in der Schweiz?http://www.misesde.org/?p=14580Pressekontakt:Wordstatt GmbHDagmar MetzgerTel: +49 89 3577579-0Email: info@wordstatt.deOriginal-Content von: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell