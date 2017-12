Wo feiert Europa Silvester?

München (ots/PRNewswire) - Wenn sich die Uhrzeiger an Silvesterder Mitternachtsstunde nähern, läuten Reisende rund um den Globus dasneue Jahr ein - ob ganz in der Nähe von zu Hause oder an einem ganzbesonderen Ort, das bleibt jedem selbst überlassen.Was aber sind die Trends für dieses Jahr? Auf Basis derFlugnachfrage 2016 und der Suchdaten aus der Reisezielsuche 2017 hatExpedia ermittelt, wo die Deutschen und die europäischen Nachbarn indiesem Jahr Silvester feiern.BelgienVon Belgien nach Bangkok ist es zwar nicht unbedingt einKatzensprung für eine Silvesterfeier, doch scheinbar macht dieDistanz den Belgiern dieses Jahr nichts aus. Im letzten Jahr zählteBangkok noch zu den fünf Top-Destinationen für Flüge über Silvester,während es in diesem Jahr sogar auf Platz eins der Reisezielekletterte.FrankreichDie Franzosen feiern Sylvester traditionell gerne in der Nähe derHeimat. 2016 standen europäische Metropolen wie Rom, London undBarcelona ganz oben auf der Liste der beliebtesten Reiseziele. Indiesem Jahr zieht es die Franzosen jedoch in die Sonne: Bangkok,Phuket und Hongkong zählen zu den fünf Top-Reisezielen 2017. Warumauch nicht? Der Französische Winter kann ja bekanntlich recht kaltwerden.DeutschlandIm letzten Jahr drehte sich alles um die großen Partys in denMetropolen, wobei London, New York und Berlin die Liste derbeliebtesten Reiseziele anführten. Dieses Jahr interessieren sich dieDeutschen jedoch für exotischere Reiseziele wie Dubai und Reykjavik.ItalienIm letzten Jahr noch eines der beliebtesten Reiseziele, wird Parisin diesem Jahr von Prag abgelöst. Die tschechische Hauptstadt stehtauf der Liste der meistgesuchten Destinationen für Silvester 2017ganz oben. Auch Inseln sind bei den Italienern dieses Jahr beliebt:Die Malediven sind zum Jahreswechsel 2017 eines der meistgesuchtenReiseziele, während sie 2016 basierend auf der Flugnachfrage noch zuden am wenigsten populären zählten.NiederlandeDie Niederländer mischen Silvester dieses Jahr ordentlich auf:Kapstadt in Südafrika steigt von einem der am wenigsten beliebtenSilvesterziele im letzten Jahr (basierend auf der Flugnachfrage 2016)zum drittbeliebtesten Reiseziel 2017 (basierend auf demSuchverhalten) auf.Spanien2016 waren - basierend auf der Flugnachfrage für diesen Zeitraum -London, Paris und Lissabon die beliebtesten Silvesterziele derSpanier, doch in diesem Jahr wagen sie sich weiter in die Ferne nachArgentinien. 2017 ist Buenos Aires die zweitbeliebteste Destination,nach der Spanier bei ihrer Silvesterplanung suchen - direkt nach NewYork.Vereinigtes KönigreichEine altehrwürdige Silvestertradition in London ist es, das neueJahr von Big Ben einläuten zu lassen. 