Wo es derzeit besondere Gelegenheiten in den Emerging Markets gibt

Für westliche Unternehmen ist der Markteintritt in Emerging Markets nicht immer einfach. Oftmals gibt es regionale Besonderheiten oder wie in China politische Beschränkungen, die westlichen Konzernen den Markteintritt schwer machen. Von diesen Vorteilen profitieren besonders heimische Technologiekonzerne. Tencent (WKN: A1138D) und Alibaba (WKN: A117ME) schafften es inzwischen in die Top 10 der wertvollsten Unternehmen der Welt.

Aber auch viele andere Firmen haben es derweil zu starken Wettbewerbspositionen in ihren Heimatmärkten gebracht und müssen die westliche Konkurrenz nicht mehr fürchten. Man denke nur an den Halbleiterhersteller TSMC (WKN: 909800), der die ganze Welt mit seinen Produkten versorgt. Das Unternehmen verfügt über die weltweit führende Technologie und kann dadurch seine Konditionen auch über die Grenzen der Emerging Markets hinaus diktieren.



Wie ich aktuell in diesen Trend investiere

Ich investiere aktuell in zwei Fonds, die genau dieses Thema ansprechen. Mit dem EM Digital Leaders und dem Morgan Stanley Emerging Leaders sollte ich in den nächsten Jahren von zahlreichen Vorteilen profitieren. Diese ergeben sich allein durch eine vorteilhafte Demografie. In den Emerging Markets stehen die Generation Z und die Millennials für 54 % der Bevölkerung. In den G7-Ländern nur für 43 %. Diese Generationen sind wesentlich technikaffiner, weil sie bereits mit ihr aufgewachsen und viel offener ihr gegenüber sind.

Daher sind digitales Bezahlen, E-Commerce Plattformen, soziale Netzwerke, Streaming und Videospiele für die Firmen in den Ländern der Emerging Markets sogar noch attraktiver als im Westen. Genau in solche Unternehmen investieren die beiden Fonds. Im EM Digital Leaders ist Kaspi.kz (WKN: A2QD9Y) die größte Einzelposition. Beim Morgan Stanley Emerging Leaders ist Sea Ltd (WKN: A2H5LX) am höchsten gewichtet. Beide Unternehmen eint der Super-App-Ansatz von Tencent, mit dem sie eine starke bis dominante Marktposition in ihren Heimatmärkten halten.

Emerging Markets als spannende Beimischung