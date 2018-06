Wo der deutsche Fußball zu rollen begann ...

Braunschweig (ots) - Der Fußballsommer hat begonnen: Seit gesternläuft die Fußballweltmeisterschaft in Russland. Am Sonntag bestreitetdie deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Gruppenspiel. Ein Sieggegen Mexiko soll der erste Schritt auf dem Weg zur Titelverteidigungund ein weiterer Baustein der langen und erfolgreichenFußballtradition in Deutschland werden. Begonnen hat diese inBraunschweig: Dort fand 1874 das erste Fußballspiel auf deutschemBoden statt.Der Braunschweiger Lehrer Konrad Koch führte das Spiel amGymnasium Martino-Katharineum ein, verfasste ein Jahr später daserste deutschsprachige Fußball-Regelwerk und legte damit denGrundstein für die Etablierung des bis dato unbekannten Sports inDeutschland. Als 1890 der Deutsche Fußball- und Cricket Bundgegründet wurde, wurden die meisten Regeln Kochs deutschlandweitübernommen. Die Abseitsregel beispielsweise gilt sogar noch heute,auch wenn der Fußball 1874 noch weit vom heutigen Standard entferntwar.Ursprünglich als Schulsport gedacht, ging es Koch in erster Liniedarum, dem herrschenden Bewegungsmangel seiner Schülerentgegenzuwirken und ihnen Bewegung an der frischen Luft zuermöglichen. Der "Sportunterricht" war im damaligen Kaiserreichstrikt limitiert und beschränkte sich vorwiegend auf das klassischeTurnen in der Halle. Koch ebnete mit seiner Initiative, den Fußballals pädagogisches Mittel in den Schulalltag aufzunehmen, vor 144Jahren den Weg dieser Sportart in Deutschland. Wenn die deutscheNationalmannschaft am Sonntag ihr erstes Spiel der 21.Weltmeisterschaft bestreitet, spielt also ein Stück BraunschweigerStadtgeschichte mit.Weitere Informationen sind unter www.braunschweig.de/fussball zufinden.Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH ist eine Tochtergesellschaftder Stadt Braunschweig und verantwortet Standort-, Tourismus- undInnenstadtmarketing. Geschäftsführer: Gerold Leppa.Pressekontakt:Braunschweig Stadtmarketing GmbHStephanie HornTel.: (05 31) 4 70 32 40Fax: (05 31) 4 70 44 45E-Mail: stephanie.horn@braunschweig.deInternet: www.braunschweig.de/presseportalOriginal-Content von: Braunschweig Stadtmarketing GmbH, übermittelt durch news aktuell