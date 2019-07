Stuttgart/Leipzig (ots) -Wie sieht die "kluge" Fabrik der Zukunft aus? Darüber informiertensich am Mittwoch 140 Topmanager aus Europa, China und Brasilien imLeipziger Porsche Werk. Eingeladen zum Smart Factory Day hatte dieinternational tätige Managementberatung Porsche Consulting, eineTochter des Sportwagenherstellers. Albrecht Reimold, VorstandProduktion und Logistik der Porsche AG, stellte den Gästen aus denunterschiedlichsten Branchen am Beispiel des neuen vollelektrischenSportwagens Taycan (Weltpremiere im September) vor, wie die Fabrikder Zukunft bei Porsche in Stuttgart und Leipzig aussehen wird.Reimold: "Klug, schlank und umweltfreundlich, diese Elemente müssenin einer Fabrik wie dem Porsche Werk Leipzig dargestellt werden." DerPorsche Vorstand appellierte auch an die Zulieferer undLogistikdienstleister, ihren Teil zur Industrie der Zukunftbeizutragen: "Es geht in der Industrie 4.0 nicht mehr alleine.Kooperationen sind ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg."Eberhard Weiblen, Chef von Porsche Consulting betonte, dass"smart" nicht nur Technologie bedeuten dürfe: "Wir können und wollenauf den Menschen als Mitarbeiter nicht verzichten. Für die Zukunftgeht es um die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Ich binüberzeugt, dass beide zusammen viel bessere Ergebnisse erzielen alsjeder für sich alleine. Erst die Verbindung der einzigartigenmenschlichen Intelligenz mit den grenzenlos erscheinendenMöglichkeiten der Künstlichen Intelligenz führt zu einer neuenQualität. Mit dieser Kombination wird die Fabrik zum starken Rückgratdes Geschäftsmodells - ganz egal in welcher Industrie."Pressekontakt:Heiner von der LadenLeiter Kommunikation und MarketingPorsche Consulting GmbH74321 Bietigheim-BissingenTelefon: +49 (0) 711 911 1 21 21Mobil: +49 (0) 170 911 4110E-Mail: heiner.von.der.laden@porsche.deWebsite: www.porsche-consulting.comOriginal-Content von: Porsche Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell