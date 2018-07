Wo bauen noch leistbar ist: Schöner wohnen im Dorfkern - Vom Bruch-Steinhaus zum Schiefer-Schmuckstück - Moderner Traum im alten Gemäuer: Klein, fein, Naturrein

Mayen (ots) - Bauen wird in Deutschland immer teurer. Deshalbinvestieren viele junge Bauherren wieder in alte Häuser. Wie auseinem verwahrlosten Bruch-Steinhaus ein Schmuckstück wurde, zeigt dasBeispiel von Jan Ockenfels. Er bewahrte und sanierte altes, ergänztemodernes und setzte dabei auf Materialien aus dem Baukasten derNatur.Massive Wände aus Basaltlava, Böden aus schwerer Eiche, das Dachaus schimmerndem Schiefer: "Alles werthaltige Natur" strahlt der38jährige, wenn er im Bauerngarten vor seinem 1890 erbautenArbeiterhäuschen in der Vordereifel steht. Mit viel Liebe zum Detailhat er sich nach 13-monatiger Sanierung mitten in Kottenheim seinenmodernen Traum vom alten Haus erfüllt. Und das auf nur 58Quadratmetern.Viel Raum braucht er nicht zum glücklich sein: "Wenn unsereFreunde samstags noch mit dem Hausputz beschäftigt sind, machen wiruns schon einen schönen Tag" scherzt der Hausherr mit Blick auf seindurchgestyltes wie zweckmäßiges neues Zuhause.Willkommen in einer modernen Puppenstube:Auf 58 Quadratmetern und über zwei Etagen wurde jeder Zentimeteroptimal ausgenutzt. Wer über die nostalgische Basalttreppe eintritt,findet sich unvermittelt in der gemütlichen Eichenküche wieder. Aufsechs Quadratmetern hat alles Platz gefunden, was für Hobbyköchewichtig ist - einschließlich Gasherd, Geschirrspüler, Gefrierschrankund klappbarem Küchentisch.Links geht´s ins gemütliche 13 Quadratmeter große Wohn/Esszimmer,von wo aus der Pellettofen über Lüftungskanäle für Wärme bis unterdie Sichtbalkendecke im Obergeschoss sorgt. Durch die Küche führt derKorridor in den ehemaligen Stall: das neue Bad ist der Stolz desSanierers. Auf knapp 8 Quadratmetern entstand das kleine wie feineWellness-Paradies mit einem Mix aus Schieferelementen, hellenSandstein-Tönen, einer 90 mal 150 Zentimeter großen Dusche und einer2,5 Meter breiten Glasfassade, die sich über zwei Stockwerke und fastzehn Meter Höhe bis zum Firstbalken ins Schieferdach erstreckt. Dorthat unter der hellen Balkendecke ein urgemütliches 12 Quadratmetergroßes Arbeits- und Gästezimmer Platz gefunden - und aus dem nur 8Quadratmeter großen Schlafzimmer, das über einen geschicktintegrierten Ankleide-Flur zu erreichen ist, können die Besitzernachts durch das Glasdach die Sterne zählen. Damit es auch anfrostigen Tagen kuschelig bleibt sorgen - wie im darunterliegendenBad - zusätzliche Heizelemente in den Wänden für die nötigeTemperatur. Beide Etagen sind durch eine Holztreppe verbunden, dieentlang der original belassenen - aber von weißer Holzpaneelebefreiten - Natursteinwände aus der Jahrhundertwende nach oben führt.Alt und neu wurden optisch so geschickt kombiniert, dass derLandkreis Mayen-Koblenz das Haus inzwischen als Musterobjekt für seinDorferneuerungsprogramm präsentierte. Dabei fing einmal alles mitAbneigung an: "Meine bessere Hälfte" schmunzelt Jan Ockenfels,"wollte beim ersten Besichtigungstermin nicht einmal aus dem Autoaussteigen, als wir vor dem Haus standen..." Die schönen Fotos ausdem Internet-Inserat deckten sich nicht unbedingt mit dem erstenAugenschein: Der kleine Garten naturbelassen, der Aufgang abgesackt,das Dach mit verwitterten Asbestplatten eingedeckt, der Schuppenwindschief. Es bedurfte sehr viel Phantasie, um das Anwesen imaginärin ein Schmuckstück zu verwandeln. Ockenfels: "Aber das Haus strahltetrotzdem Flair, Charme und ganz viel Potential aus." Das erkanntedann auch die neue Hausherrin schnell -" ...nach dem erfolgreichenÜberredungsversuch: lass es uns doch einfach mal unverbindlichansehen." Schon vorher war für das Paar lange klar gewesen: "Man mussnicht neu bauen. Wir wollten absolut nicht in einem anonymenNeubaugebiet vor dem Dorf wohnen, wo man das ganze Wochenende mitHausputz und Gartenarbeit beschäftigt ist." Die Suche nach einergeeigneten Altbau-Immobilie war lange Zeit nicht von Erfolg gekrönt."Hier war es dann tatsächlich Liebe auf den ersten Blick", schwelgtOckenfels in der Erinnerung, als er das erste Mal über dieBasaltschwelle trat.Wenig später wurde der Kaufvertrag für das einfache wiehistorische Arbeiterhaus besiegelt - 55 000 Euro für einezweischalige und 58 Zentimeter dicke Hülle aus den Basaltlavabrüchenvon Kottenheim, mit Naturkeller und knapp 192 Quadratmeter Grundmitten im alten Dorfkern.Die doppelten Mauern stammen aus den Jahren um 1890. "Die Arbeiterdurften sich damals Bruch- und Abfallstücke aus den Steinbrüchenmitnehmen und ihre Häuser damit errichten", recherchierte derAltbau-Liebhaber ("Ich steh absolut auf alte Häuser!"). Mit vielhandwerklichem Geschick wurden damals die passenden Steineausgewählt, einzeln behauen, zusammengesetzt, vermörtelt - und in derMitte mit Bauschutt ausgefüllt. So entstanden zum Ende des 19.Jahrhunderts Isolierwände, die bis heute zuverlässig vor Kälte imWinter und Hitze im Sommer schützen.Rund sieben Monate wurde geplant und gemessen, danach 13 Monategewerkelt und selbst angepackt - dann war das Baby-Haus nach einerkompletten Entkernung und mit dem neuen Glas-Anbau auf dem Platz derehemaligen Scheune einzugsbereit. Komplett neu errichtet wurde derDachstuhl. Das alte Gebälk war dabei so sanierungsbedürftig wie diegefährliche Asbest-Eindeckung, die wohl aus einer Sanierung in den60er oder 70er Jahren stammte. Mit einer modernen Außendämmung unddrei neuen Gauben wurde mehr Innenhöhe geschaffen und viel Tageslichtins Obergeschoss geholt.Auf dem Dach sorgt Naturschiefer von Rathscheck für einenbesonders edlen Außenauftritt. Die Schuppendeckung vereint zeitloseSchönheit und klares Design mit enormer Langlebigkeit: 400 MillionenJahre alter Schiefer, der im benachbarten Mayen noch aus den Tiefender Eifel geholt wird, gilt als die haltbarste Dacheindeckungüberhaupt. "Wir sind keine Ökos" lacht Jan Ockenfels, wenn er aus derGaube im Arbeitszimmer auf sein im Sonnenlicht seidig-schimmerndesDach schaut, "aber wir haben unseren Fokus beim Umbau besonders aufwerthaltige Materialien gelegt. Da gab es keine Alternativen zuSchiefer." Bei 70 Quadratmetern Dachfläche waren dieMaterial-Mehrkosten gegenüber einer künstlich hergestelltenEindeckung eher sogar "erstaunlich günstig". Insgesamt investierteder Bauherr in die Sanierung etwas mehr als 200 000 Euro, rund 12 000Euro erhielt er an Fördermitteln. 