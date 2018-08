Wo der Streit köchelt / Urteile rund um die Nutzung der Küche in einer Immobilie (FOTO)

Berlin (ots) -Die Küche ist fast in jedem Haus und in jeder Wohnung einwichtiger Raum. Hier werden Vorräte aufbewahrt, hier wird gekocht undoft wird hier auch gleich gegessen. Gelegentlich muss sich dieRechtsprechung mit der Küche befassen. Der Infodienst Recht undSteuern der LBS hat für seine Extra-Ausgabe einige Urteile deutscherGerichte gesammelt. Mal geht es dabei um die Ausstattung einerMietwohnung mit einer Einbauküche, mal um unangenehme Gerüche, dieaus einem Versorgungsrohr in die Wohnung dringen.Wenn ein Mieter eine Wohnung besichtigt, dann interessiert er sichmeistens auch sehr stark für die Ausstattung der Küche. Sind dieGeräte neu? Entsprechen sie seinen Bedürfnissen? Ein Mieter in Berlinhatte in dem Zusammenhang ein seltsames Erlebnis: Ihm wurde beimBesichtigungstermin eine hochwertige Einbauküche vorgeführt, dochnach Vertragsabschluss fand sich dort plötzlich ein sehr vieleinfacheres, billigeres Modell. Das Landgericht Berlin (Aktenzeichen65 S 366/04) entschied, dass dies kein korrektes Vorgehen desEigentümers gewesen sei. Der Mieter habe einen Anspruch darauf, genaudas Modell zu erhalten, das zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses inder Wohnung eingebaut gewesen sei.Auch eine Küche kommt ins Alter. Mit fortschreitender Zeit hat derEigentümer immer geringere Schadenersatzansprüche, wenn der Mietersie beschädigt oder entfernt. Das musste ein Eigentümer erfahren, alser bei einer über 25 Jahre alten Küche von seinem MieterSchadenersatz forderte, nachdem dieser die Geräte entfernt hatte.Sein Argument: Die Küche sei nicht abgenutzt gewesen und habeimmerhin ursprünglich 15.000 Mark gekostet. Das Landgericht Berlin(Aktenzeichen 62 S 13/01) sah das nicht so. Ein Vierteljahrhundertliege weit über der durchschnittlichen Nutzungsdauer, der Zustand desObjekts sei außerdem nicht substantiiert dargelegt worden, weswegenes keine Entschädigung gebe.Wenn aus einem defekten Küchenrohr regelmäßig unangenehme Gerücheaustreten, dann muss sich ein Mieter das nicht gefallen lassen. Imkonkreten Fall waren die Folgen des Mangels besonders schwerwiegend,weil es sich um eine offene Küche handelte und deswegen die kompletteWohnung von den Ausdünstungen betroffen war. Das Landgericht Berlin(Aktenzeichen 67 S 342/17) entschied, hier sei eine Mietminderung inHöhe von zehn Prozent angebracht. Die Bewohner hatten eigentlich 15Prozent für angemessen gehalten.Wenn ein Eigentümer in einem vermieteten Objekt die Einbauküchekomplett erneuert (Spüle, Herd, Möbel und Elektrogeräte), dann kanner diese Kosten nicht sofort als Werbungskosten bei den Einkünftenaus Vermietung und Verpachtung geltend machen. Er muss sie einemUrteil des Bundesfinanzhofes zu Folge (Aktenzeichen IX R 14/15) ineinem Zeitraum von zehn Jahren im Wege der Absetzung für Abnutzung(AfA) abschreiben, was steuerlich weniger attraktiv ist. Es handlesich hier nämlich nicht um einen sofort und vollständig absetzbaren"Erhaltungsaufwand", entschieden die obersten Finanzrichter.Wenn eine Küche dem Mieter lediglich zur Nutzung überlassen wirdund nicht Bestandteil des Mietvertrages ist, dann trifft denEigentümer keine Instand¬haltungs- und Instandsetzungspflicht. Dasmusste eine Mieterin erfahren, als Kühlschrank undGeschirrspülmaschine kaputt gingen und sie vom Eigentümer eineReparatur forderte. Das Amtsgericht Neukölln (Aktenzeichen 18 C182/17) urteilte, hier könne kein Mietmangel vorliegen, weil dieKüche im Sinne des Vertrages gar nicht zur Wohnung gehöre. Rechtlichsei eine solche Lösung unbedenklich, denn ein Vermieter sei nichtverpflichtet, eine Einbauküche zur Verfügung zu stellen.Zählt eine Einbauküche als wesentlicher Bestandteil einesGrundstücks oder wenigstens als Zubehör? Oder ist das nicht der Fall?Was zunächst nach einer akademischen Frage klingt, kann ganz schnellpraktische Bedeutung erlangen. Dann nämlich, wenn eineZwangsversteigerung des Objekts ansteht. Mieter hatten eineEinbauküche in ihrer Wohnung eingebaut und beim Auszug mitgenommen.Der Erwerber behauptete, das sei nicht rechtmäßig gewesen, weil dieKüche eben "wesentlicher Bestandteil" und damit nicht herauslösbarsei. Der Bundesgerichtshof (Aktenzeichen IX R 180/07) sah das anders.Er bestätigte im Nachhinein das Vorgehen der Mieter. Sie durften ihreKüche behalten.Ebenfalls um die Zugehörigkeit der Küche zu einem Gebäude ging esin einem anderen Fall. Wohnungseigentümer hatten eine Einbaukücheindividuell auf einen Raum zugeschnitten. Als es später im Zuge einesBrandes zu Schäden kam, wandten sich die Betroffenen an ihreWohngebäudeversicherung und forderten finanziellen Ersatz. Doch dieAssekuranz verweigerte das mit der Begründung, die Küche sei keinfester Bestandteil des Hauses. Das Oberlandesgericht Köln(Aktenzeichen 5 U 36/92) schloss sich dieser Rechtsmeinung an undbetrachtete die vorliegende Küche als Hausrat und nicht alsBestandeil des Gebäudes.Mit zu den schlimmsten Vorfällen, die sich in einer Küche ereignenkönnen, gehört ein Brand. In einem Haushalt in Nordrhein-Westfalenentzündeten sich Speisen in einem Topf und es entstand eineStichflamme. Ein Rauch- und Rußfilm verschmutzte den Raum, es wareine aufwändige Reinigung nötig. Der Gesamtschaden betrug rund 13.000Euro. Nach Ansicht des Geschädigten sollte die Hausrat- undGebäudeversicherung dafür aufkommen. Doch das Oberlandesgericht Hamm(Aktenzeichen 20 W 28/14) urteilte, es handle sich nicht um einen"Brand" im Sinne der Vertragsbedingungen, denn die Stichflammenhätten keine brennbaren Gegenstände erreicht. Die Versicherung musstenicht einspringen.Nicht immer entspricht eine gelieferte und eingebaute neue Kücheden Vorstellungen des Kunden. In diesem Fall kann man als Käufer derFirma eine Nachbesserungsfrist setzen. Aber wie lange muss man demUnternehmen Zeit lassen? Ein Kunde beanstandete die Leistung undforderte nach mehrwöchigen fruchtlosen Verhandlungen schließlichschriftlich, die Arbeiten inerhalb von zwölf Tagen zu leisten. DieFirma überschritt diese Frist erneut um etwa zwei Wochen. Das schiendem Landgericht Wuppertal (Aktenzeichen 9 S 255/14) zu viel. DerKäufer durfte vom Vertrag zurücktreten und auf eine Rückgabe derangezahlten knapp 5.000 Euro bestehen.