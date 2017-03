Wo Renaturierung Wunder bewirkt: L'Eden by Perrier-Jouët eröffnet in Shanghai

Shanghai (ots/PRNewswire) -Nach Miami, Tokio und London hat jetzt auch Shanghai dieGelegenheit "L'Eden by Perrier-Jouët" zu erleben, das topaktuelleMarkenerlebnis von Perrier-Jouët Champagne, das die Natur - diebeständige Quelle der Inspiration der Marke - in eine Wunderwelt fürdas digitale Zeitalter verwandelt.Zur Multimedia-Pressemitteilung:https://www.multivu.com/players/uk/8055851-rewilding-eden-perrier-jouet-shanghai/L'Eden by Perrier-Jouët findet vom 7. bis zum 12. März 2017 imRahmen von Design Shanghai statt, Asiens führendem internationalemDesignevent, dessen offizieller Champagnerpartner das HausPerrier-Jouët ist. Mit seiner einzigartigen Vision der"Renaturierung" erobert das Champagnerhaus einen Bereich in der Stadtund bringt damit exotische, prächtige Natur an unerwartete urbaneOrte, wo diese wie ein Wunder wirken.Nach Betreten von L'Eden by Perrier-Jouët durch ein faszinierendesLichtertor tauchen Gäste in ein Zauberreich voll saftigem Grün undextravaganter Blütenpracht ein, das von surrealen Geschöpfen bewohntwird, die Besucherinnen und Besuchern mysteriöse Botschaftenübermitteln. Beim Spaziergang durch den Erlebnisbereich sehen Gästemoderne Installationen, darunter auch ein spektakuläres Photostudiound das experimentelle digitale Kunstwerk Extra Natural von MiguelChevalier.Das Herz des Erlebnisbereiches bildet die Neuinterpretation desberühmten Eden-Champagnerkellers von Perrier-Jouët in Epernay, wo dieseltensten und wertvollsten Jahrgänge gelagert werden. KellermeisterHervé Deschamps bietet in Shanghai exklusive Kostproben desprestigeträchtigen Perrier-Jouët Belle Epoque Cuvées mit demsymbolträchtigen Motiv der weißen Windröschen an, das vomJugendstilkünstler Emile Gallé für das Champagnerhaus erschaffenwurde.L'Eden by Perrier-Jouët Shanghai eröffnete am 7. März mit einerrauschenden Party für 188 Personen samt dem Filmschauspieler ShawnDou, der als Ehrengast geladen war. Zu den weiteren Gästen gehörtendie Modedesignerin Ye Mingzi und das Topmodel Zhao Lei.Der Erlebnisbereich ist Tag und Nacht für die Dauer von DesignShanghai zugänglich und bietet ein spannendes Veranstaltungsprogramm,darunter Champagner-Meisterkurse und Designvorträge. Über den Taghinweg verwandelt sich darüber hinaus die extravagante natürlichKulisse auf geheimnisvolle Weise und schafft damit einehypnotisierende Stimmung, die dieses wilde und wunderbare Erlebnisnoch verstärkt.Das für seine langjährige Verbindung mit der Kunstwelt bekannteChampagnerhaus Perrier-Jouët trägt sein Jugendstilerbe mit L'Eden byPerrier-Jouët, einer Fusion aus Kunst und Natur in Form einesungewöhnlichen Erlebnisses der Sinne, in das 21. Jahrhundert.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/474422/Maison_Perrier_Jouet.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8055851-rewilding-eden-perrier-jouet-shanghai/Pressekontakt:antoine.flament@pernod-ricard.com+33-1-53-23-89-65Original-Content von: Maison Perrier Jou?t, übermittelt durch news aktuell