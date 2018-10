Wo die Modernisierung sinnvoll ist / Typische Schwachstellen unterschiedlicher Baugenerationen

München (ots) - Etwa zwei Drittel der Wohngebäude in Bayern sindälter als 30 Jahre. Viele sind bislang nicht umfassend modernisiertworden und offenbaren Schwachpunkte - insbesondere bei derenergetischen Ausstattung. Gerade dann kann sich eine umfassendeModernisierung aber besonders lohnen, weil sie nicht nur denWohnkomfort erhöht, sondern auch Energiekosten spart. Zudemunterstützt der Staat energetische Modernisierungen mit verbilligtenKrediten und Zuschüssen. Die LBS Bayern gibt einen Überblick übereinige typische Problemstellen in unterschiedlichen Hausgenerationen:1970er-JahreIn der Zeit des Baubooms der 60er und 70er-Jahre wurde vor allemBeton als Baustoff immer bedeutender. Wohngebäude, die heute etwa 40Jahre alt sind, wurden aber meist mit einem sehr geringen Wärmeschutzan Dach und Außenwänden errichtet. Auch ungedämmte Fensterrahmen ausMetall waren damals üblich und können zu Problemen mit Kondenswasserführen. Die Verglasung entspricht ebenfalls nicht dem heutigenStandard. Daneben sind Wärmebrücken zum Beispiel an Balkonen möglich.Auch die Heizanlage ist bei weitem nicht so effizient wie einaktuelles Produkt.1960er-JahreTypisch für Wohngebäude aus dieser Zeit sind eine unzureichendeDachdämmung und ein mangelhafter Wärmeschutz an den Außenwänden.Fenster und Außentüren verfügen in der Regel auch nicht überausreichenden Schallschutz. Dieses Problem gilt auch oft für dieInnenwände. Kessel und Brenner der Heizanlage sind ebenso veraltetwie Warmwasserbereiter. Die Sanitärinstallation bedarf der Prüfungund häufig auch einer Reparatur.1950er-JahreDie unmittelbare Nachkriegszeit stand im Zeichen des schnellenWiederaufbaus. Hierbei wurde jeder Baustoff eingesetzt, der gefundenwurde, zum Beispiel Ziegelsplitt, der mit einfachem Beton zuZiegelsplittbeton für den Wandbau verwendet wurde. Schall- undWärmeschutz spielten keine Rolle, ebenso wenig wie guteKelleraußenwandabdichtungen oder komfortable Heizungs- oderSanitärausstattungen. Häufig ist die Dachdeckung reparaturbedürftig.Holzteile können von Schädlingen befallen sein. Sowohl innen als auchaußen zeigen sich Schwachstellen am Putz. Auch dieElektroinstallation ist veraltet. Leitungen, Schalter und Sicherungensind austauschbedürftig. Abwasser-Grundleitungen können über dieJahre verstopft worden sein.Wer eine Modernisierung plant, sollte umfassende Arbeiten stattEinzelmaßnahmen planen, rät die LBS Bayern. Dies führt dazu, dass dieunterschiedlichen Vorhaben aufeinander abgestimmt sind und einmöglichst guter energetischer Status erreicht wird. Für energetischeModernisierungen gibt es auch staatliche Förderprogramme, etwa vonder bundeseigenen KfW oder der BayernLabo, der Förderbank desFreistaats.Pressekontakt:LBS BayernDominik Müller / Referat UnternehmenskommunikationTel.: 089 / 411 13 - 62 23E-Mail: presse@lbs-bayern.deOriginal-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell