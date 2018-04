Wo Ihr Wanderangebot zum digitalen Erlebnis wird - BILD

Einladung zum VII. Internationalen Wanderdorfsymposium vonEuropas WanderdörferVillach (ots) - Von 02. bis 04. Mai verwandelt sich Seeboden amMillstätter See in eine innovative Kreativwerkstatt für progressiveKonzepte zur digitalen Aufbereitung von Wanderangeboten. Gemeinsammit internationalen Tourismusspezialisten diskutieren die Besucherdes [VII. Internationalen Wanderdorfsymposiums](https://www.ots.at/redirect/europas-wanderdoerfer) über praxisnaheStrategien zur hochwertigen Content-Produktion fürWanderdestinationen und -unterkünfte, erfolgreiche Best practiceBeispiele für die touristische Produktentwicklung und neue Zugängezur Wandererlebnisinszenierung.Erkenntnisreiche Vorträge und Podiumsdiskussionen sowie einumfangreiches Rahmenprogramm aus gemeinsamen Wanderungen, einerSchifffahrt am Millstätter See und faszinierendenProjektbesichtigungen - das [VII. Internationale Wanderdorfsymposium](https://www.ots.at/redirect/europas-wanderdoerfer) von [EuropasWanderdörfer] (https://www.europas-wanderdoerfer.com/) versorgtVertreter von Wanderregionen und Beherbergungsbetrieben mitwertvollen Impulsen und einem reichhaltigen Schatz neuer Ideen, umihre brachliegenden Potenziale nutzen und aus eigener Kraft wachsenzu können.Zwtl.: Digitale Content-Produktion leicht gemachtInhaltlich fokussiert sich die Veranstaltung diesmal auf dendigitalen Wandel und seine Chancen für respektive seine Auswirkungenauf die Tourismusbranche. Experten von [TAO Digital](https://www.tao-digital.at/), [Österreichs Wanderdörfer](https://www.wanderdoerfer.at/) und [Europas Wanderdörfer](https://www.europas-wanderdoerfer.com/) sowie onlineaffine Hoteliersund Regionsmanager präsentieren dabei unzählige kreative Wege, um imHandumdrehen ansprechenden (Video-)Content für eine effizienteNutzung auf allen Social-Media-Marketing-Kanälen und Webseiten zuproduzieren.Zwtl.: Vorbildliche Best practice BeispieleAußerdem wird der [Sentiero dell´Amore](https://www.ots.at/redirect/millstaettersee), einer dererfolgreichsten Themenwanderwege in [Österreichs Wanderdörfern](https://www.wanderdoerfer.at/), samt der auf ihm aufbauendenProduktphilosophie vorgestellt, den Teilnehmern bei einemOrtsrundgang sowie einer Schifffahrt das SeebodenerDorfentwicklungskonzept [Gartenkunst am See](http://www.seeboden.net/gartenkunst/erleben/) erläutert und ihnenbei einer japanischen Teezeremonie im beeindruckenden örtlichen[Bonsaimuseum] (http://www.bonsaimuseum.at/) ein Beispielerstklassiger Ambiente-Inszenierung vor Augen geführt.Bis zum 28.04. besteht noch die Möglichkeit, sich für das [VII.Internationale Wanderdorfsymposium](https://www.ots.at/redirect/europas-wanderdoerfer) [anzumelden](https://www.ots.at/redirect/wanderdorfsymposium1). NähereInformationen zu [Programm](https://www.ots.at/redirect/europas-wanderdoerfer) und[Teilnahmekosten] (https://www.ots.at/redirect/europas-wanderdoerfer)befinden sich auf [www.europas-wanderdoerfer.com](http://www.europas-wanderdoerfer.com).Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Europas WanderdörferUnterwollaniger Straße 53A - 9500 Villach+43(0)4242 257530office@europas-wanderdoerfer.comwww.europas-wanderdoerfer.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18793/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Europas Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuell