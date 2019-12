Wo Hilfe in der Ostukraine am nötigsten ist / Interviewangebot zum Internationalen Tag der Migranten (18. Dezember 2019)

Eschborn (ots) - Die Kinder haben Schlimmes erlebt. Doch wenn sie Crass sehen,lachen sie, fallen dem Therapiehund um den Hals. Er hilft ihnen, die Schreckendes Konflikts in der Ostukraine zu verarbeiten und Glück und Freude in der neuenHeimat zu finden. Seit mehr als fünf Jahren bedroht der Konflikt die politischeund wirtschaftliche Stabilität der Ukraine. Allein in den umliegenden Gebietender bewaffneten Auseinandersetzung haben etwa 800.000 Menschen Zufluchtgefunden. Sie sind Binnenvertriebene - Migranten im eigenen Land. DieHerausforderung: In vielen Gemeinden gibt es weder ausreichend Wohnraum nochsoziale Angebote oder Dienstleistungen.Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHunterstützt im Auftrag des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ) die Gemeindendort, wo die Hilfe am nötigsten gebraucht wird: Seelisch traumatisierte Mädchenund Jungen finden bei speziell geschulten Therapiehunden und Psychologen Haltund Hoffnung. Darüber hinaus profitieren 40.000 Kinder von renovierten Schulen,Kindergärten und weiteren Bildungs- und Sozialeinrichtungen. Auch Krankenhäuserund Pflegeeinrichtungen geraten aufgrund der vielen neuen Patienten an ihreGrenzen. Durch die Modernisierung von Gesundheitseinrichtungen sowie Operations-und Kreißsälen aber hat etwa eine Million Menschen nun Zugang zu besserermedizinischer Versorgung.Wie werden Spannungen zwischen lokaler Bevölkerung und zugezogenenBinnenvertriebenen abgebaut? Wie die Lebensbedingungen verbessert? Wie wirdsichergestellt, dass die zugewanderten Kinder zur Schule gehen können? Wie undwo finden die Binnenvertriebenen auf Dauer eine Unterkunft?Diese und andere Fragen beantwortet Ihnen unser Experte Uwe Stumpf am 16.Dezember.Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist einweltweit tätiges Bundesunternehmen. Sie unterstützt die Bundesregierung in derinternationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung und in derinternationalen Bildungsarbeit. Die GIZ trägt dazu bei, dass Menschen undGesellschaften eigene Perspektiven entwickeln und ihre Lebensbedingungenverbessern.Kontakt:GIZ Pressestellepresse@giz.de+49 6196 79-4466Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12444/4464959OTS: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbHOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, übermittelt durch news aktuell