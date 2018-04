Wo die Hausratversicherung am teuersten ist

wid Groß-Gerau – Eine Hausratversicherung kann eine lohnende Sache sein. Doch ist sie mitunter nicht gerade billig. Und die Preise sind im Bundesvergleich recht unterschiedlich. In den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie in Nordrhein-Westfalen zahlen Verbraucher am meisten für eine Hausratversicherung. Ein möglicher Grund: In diesen vier Bundesländern gibt es im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten polizeilich registrierten Wohnungseinbrüche.

Die Hausratversicherung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.