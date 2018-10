Obernkirchen (ots) - Immer mehr Menschen machen beimPräventionsprogramm "Länger besser leben." der Krankenkasse BKK24 mitund engagieren sich für ihre Gesundheit. "Derartige Initiativenbrauchen aber auch Unterstützung", fordert Prof. Gerd Glaeske mitBlick auf so genannte Umgebungsbedingungen. Der Leiter des "Längerbesser leben."-Instituts, einer Kooperation von Universität Bremenund BKK24, meint damit Aspekte, die gesundheitsförderlich "von außen"wirken und damit individuelle Aktivitäten unterstützen. KonkretesBeispiel: Das Angebot in Supermärkten sollte Präventionsempfehlungenfolgen.Prof. Glaeske verweist in diesem Zusammenhang auf eine Übersicht,die eine weltweit aktive Gruppe zur Erforschung von Krebs geradeveröffentlicht hat. "In 70 Ländern ist der Verkauf und ist dieHerstellung von ungesunden Lebensmitteln inzwischen eingeschränkt",zitiert Prof. Glaeske aus den Ergebnissen und greift Chile als einesder Länder heraus. Dort würde es unter anderem Warnschilder aufungesunden Lebensmitteln geben, Schokoladenprodukte mit Comicfigurenals Kaufanreiz für Kinder seien aus den Sortimenten gefallen und beijedem fünften Lebensmittel hätte sich die Rezeptur im Sinne einerReduzierung von Zucker, Salz und Fett verändert.Als weitere mögliche und wirksame Maßnahmen seien in der ÜbersichtKennzeichnungsverpflichtungen, Steuererhöhungen auf ungesundeProdukte sowie Auflagen für Werbung und die Zusammensetzung vonFertignahrung aufgeführt. In anderen Ländern würden Schulkantinenverpflichtet, Snacks oder Softdrinks mit hohem Zuckergehalt nichtmehr anzubieten. Prof. Glaeskes Bewertung dazu: "Wenn solcheProgramme eingeführt werden, scheinen die wirksamer zu sein alsAufklärungskampagnen. Man gewöhnt sich an das veränderte Angebot, sowie man sich vorher an die vielverkauften und überall verfügbarenSüßigkeiten gewöhnt hat."Wie aber sieht es in Deutschland aus? An vielen Stellen fehlt esan politisch geschaffenen Rahmenbedingungen, um die Prävention vonKindern, Jugendlichen und älteren Menschen "lebbar" zu machen. Dazugehört es nach Prof. Glaeskes Einschätzung auch, dass dieLebensmittelangebote mit den Präventionszielen kompatibel sowie fürjeden verfügbar und erschwinglich sind. Deshalb sein Aufruf: "Einewirksame Prävention entlastet den Staat, die Gesellschaft und dieKrankenkassen - da sollte der Gesetzgeber auch Rahmenbedingungenschaffen, um dieses Ziel erreichen zu können.Zusammengefasst: Individuelle Präventionsaktivitäten, wie "Längerbesser leben." der BKK24, und die Schaffung von umgebendenBedingungen müssen sich sinnvoll ergänzen.Pressekontakt:"Länger besser leben."-Institutan der Universität BremenWissenschaftlicher Leiter Prof. Gerd GlaeskeE-Mail: glaeske@uni-bremen.deTelefon: 0421 218 58558www.bkk24.de/lbl-institutOriginal-Content von: BKK24, übermittelt durch news aktuell