"Wo Armut Alltag ist": ZDF-"37°" über Leben in Bremerhaven-Lehe (FOTO)

Mainz (ots) -Laut Schuldneratlas ist Bremerhaven-Lehe Deutschlands ärmsterStadtteil. Wie es sich hier lebt, fragt die "37°"-Dokumentation "WoArmut Alltag ist" am Dienstag, 13. Juni 2017, 22.15 Uhr. Leere Häusergibt es hier, bröckelnde Fassaden und verrammelte Türen. VieleAnwohner sind arbeitslos und leben von Harz IV. Wer kann, zieht weg.Doch manche fühlen sich hier auch zu Hause. Sie glauben an einebessere Zukunft. Autor Gregor Eppinger begegnet Heidi, Andrea undFrank, für die Armut Alltag ist, die aber trotzdem kämpfen und nichtaufgeben.Frank (51) ist Hartz-IV-Empfänger. Wegen einesBandscheibenvorfalls musste er seine Arbeit im Reinigungsgewerbeaufgeben. Er ist froh, nach vielen Jahren Arbeitslosigkeit bei derTafel Lehe eine Beschäftigung für 1,30 Euro pro Stunde gefunden zuhaben. Andrea (44) ist gelernte Einzelhandelskauffrau, lebt seit achtJahren in Lehe und ist arbeitslos. Wie viele Menschen hier schlägtsie sich mit wechselnden Minijobs und Sozialhilfe durch. "Man möchtesein Leben verändern, aber bekommt immer wieder Steine in den Weggelegt", sagt sie. Rentnerin Heidi (76) arbeitet ehrenamtlich in derKleiderkammer der Tafel, von wo sie einmal die Woche Lebensmittelmitnehmen kann. Mit ihrer Rente könnte sie nicht überleben, deshalbbekommt sie Grundsicherung vom Staat. Für ihr Alter hat sie einensehnlichen Wunsch: irgendwann zur Ruhe zu kommen.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell