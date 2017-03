WoMenPower - Karrierekongress mit erstklassigem Programm

Hannover (ots) - Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit undSoziales, eröffnet den Kongress1 400 Teilnehmerinnen, mehr als 40 Vorträge, Panels und WorkshopsMit rund 1 400 Teilnehmerinnen startet am 28. April 2017 derKarrierekongress WoMenPower, den die Deutsche Messe bereits zumvierzehnten Mal parallel zur HANNOVER MESSE ausrichtet. WoMenPowerist die Netzwerk- und Diskussionsplattform für Frauen zuKarrierefragen, Erfolgsstrategien und innovativen Arbeitsformen. Dasdiesjährige Motto lautet: "Arbeitswelt 4.0 - Grenzenloskommunizieren".Die Eröffnungsrede hält Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeitund Soziales. Weitere Redner sind Thomas Sigi, Mitglied des Vorstandsder AUDI AG, Personal und Organisation, der zum Thema "Aus VisionenVorsprung machen" spricht, sowie Martina Koederitz, Vorsitzende derGeschäftsführung der IBM Deutschland GmbH. Ihr Thema lautet: "Dieneue Generation von Frauen".Im Anschluss startete das Programm mit mehr als 40 Workshops,interaktiven Vorträgen und Diskussionsrunden. Sie sind untergliedertin die Bereiche "Kompetenzen im Beruf", "Führung und Karriere","Beruf und Leben" sowie "Arbeitswelt im Wandel". Themen sind etwa"Karriere und Kinder - so geht's" (Dr. Karina Kögler, AUDI AG),"Smarte Ziele und effektive Zeitplanung" (Susanne Lübben, Coaching +Training SL), "Flexible Arbeitsmodelle in Führungspositionen" (NinaBessing, EAF Berlin), "Frauenkarrieren im Zeitalter derDigitalisierung" (Prof. Barbara Burkhardt-Reich, Prof. Dr. ElkeTheobald) oder "Spiele mit der Macht" (Marion Knaths, sheboss).Viele Kongressteilnehmerinnen besuchen den Kongress, um sich überaktuelle Themen rund um Beruf und Karriere zu informieren, aber auchdas Thema Netzwerken steht im Mittelpunkt. Deshalb hat derVeranstalter mit der Networking-Night am Vorabend desKarrierekongresses eine ausgezeichnete Möglichkeit des Austauschszwischen Teilnehmerinnen und Referentinnen geschaffen.Das Programm steht im Internet unter www.womenpower-kongress.dezum Download zur Verfügung. Neben Vorträgen, Seminaren und Workshopsbietet WoMenPower auch eine begleitende Ausstellung. Dort informierenin diesem Jahr mehr als 50 Unternehmen, Verbände, Netzwerke,Organisationen und Trainer über Karriereperspektiven, Studien,Coaching- und Mentoring-Angebote sowie weitere arbeitspolitischeThemen und Trends.Eine Anmeldung ist online unter www.womenpower-kongress.demöglich. Die Tickets kosten ab 129 Euro, Studierende zahlen 25 Euro.Hauptsponsoren der Veranstaltung sind Audi, Continental undHarting sowie Deloitte, Robert Bosch, WAGO Kontakttechnik und dieBundeswehr.Ansprechpartnerin für die Redaktion:Brigitte MahnkenTel.: +49 511 89-3 10 24E-Mail: brigitte.mahnken@messe.deTwitter: @hannover_messeLinkedIn: HANNOVER MESSEFacebook: www.facebook.com/hannovermesse.fanpage/Original-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell