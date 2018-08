Wm Morrison Supermarkets: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Morrison Supermarkets":

Für die Aktie Wm Morrison Supermarkets aus dem Segment "Lebensmitteleinzelhandel" wird an der heimatlichen Börse London am 05.08.2018, 18:14 Uhr, ein Kurs von 260,73 GBP geführt.

Unser Analystenteam hat Wm Morrison Supermarkets auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Wm Morrison Supermarkets mit einer Rendite von 8,76 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Die "Retail - Consumer Staples"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,74 Prozent. Auch hier liegt Wm Morrison Supermarkets mit 10,5 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Wm Morrison Supermarkets ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Retail - Consumer Staples) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,58 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 40 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,38 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Wm Morrison Supermarkets erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 17 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 6 "Hold"- und 6 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (237,73 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -8,85 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 260,8 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Wm Morrison Supermarkets erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.