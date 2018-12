Wm Morrison Supermarkets: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Morrison Supermarkets":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wm Morrison Supermarkets, die im Segment "Lebensmitteleinzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.12.2018, 02:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 2,29 GBP.

Die Aussichten für Wm Morrison Supermarkets haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Wm Morrison Supermarkets-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 246,5 GBP. Der letzte Schlusskurs (223,5 GBP) weicht somit -9,33 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (247,16 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,57 Prozent Abweichung). Die Wm Morrison Supermarkets-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Wm Morrison Supermarkets-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Wm Morrison Supermarkets nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Retail - Consumer Staples. Der Unterschied beträgt 0,02 Prozentpunkte (2,64 % gegenüber 2,63 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Wm Morrison Supermarkets-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 5 "Hold"- und 3 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (256,36 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14,7 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 223,5 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Wm Morrison Supermarkets eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.