Wm Morrison Supermarkets: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Der Kurs der Aktie Wm Morrison Supermarkets steht am 10.04.2019, 22:58 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 2,23 GBP. Der Titel wird der Branche "Lebensmitteleinzelhandel" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Wm Morrison Supermarkets auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Wm Morrison Supermarkets wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 6 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 3 als Hold und 1 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Wm Morrison Supermarkets liegt im Mittel wiederum bei 250 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 222,8 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 12,21 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Wm Morrison Supermarkets insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Wm Morrison Supermarkets-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 243,31 GBP mit dem aktuellen Kurs (222,8 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -8,43 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 230,94 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,52 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Wm Morrison Supermarkets ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wm Morrison Supermarkets. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.