Wladimir Putin hat sich noch nicht gemeldet / Deutscher Weihnachtsmann besucht Väterchen Frost in Russland

Berlin (ots) - Rund 2353 km von Deutschland entfernt, gut zwanzigZugstunden nordöstlich von Moskau liegend wohnt der russischeWeihnachtsmann "Väterchen Frost" in der kleinen Stadt Velikiy Ustyugin (Wologda) Russland.Dort wurde vor einigen Jahren ein besonderes Tourismus-Projekt inForm eines kleinen Weihnachtsdorfes für Familien gebaut. EinFamilien-Hotel, der große Holzpalast von Väterchen Frost, einenkleinen Zoo, Märchenwald und ein Postamt laden 364 Tage im JahrKinder aus ganz Russland ein, den russischen Weihnachtsmann zubesuchen. Nun wurde erneut der deutsche Weihnachtsmann "Albert" mitdem Christkind zur großen Geburtstagsfeier eingeladen. "Am 18.November feiert er mit tausenden Kindern und Bürgern, sowie einigendutzend Märchenfiguren und Weihnachtsmännern aus ganz Russland diesenbesonderen Tag. Am 16.11. geht es nun von Berlin nach Moskau.Der Rauschebart hat einen Traum. "Einmal als Weihnachtsmann durchden Kreml. Den Kamin zum Kreml habe ich bis dato leider noch nichtgefunden", scherzt er. "Ich habe dazu Herrn Putin tatsächlich eineeMail geschickt und angefragt, ob er mich in Moskau empfangen würde",erläutert der deutsche Weihnachtsmann. Leider gab es noch keineAntwort.Vor Ort werden viele überregionale russische Medien über diesesWeihnachtsmärchen berichten. Ein TV Interview folgt dem anderen. Imletzten Winter wurde der Santa aus dem Norden von der größtenrussischen Nachrichtenagentur per Skyp zu einer live Pressekonferenzgeschaltet.Zum dritten Mal besucht er nun schon seinen Kumpel. TausendeFamilien und russische Kinder jubeln ihm zu, wenn er auf der Bühneseine Friedensgrüße aus Deutschland übermittelt. Eine aufregendeReise beginnt diesen Donnerstag und am Montag den 20.11. geht's fürdie Beiden zurück, denn das Weihnachtsfest muss schließlich weitervorbereitet werden.