Wladimir Klitschko: Angela Merkel als Vorbild

Hamburg (ots) - Box-Legende Wladimir Klitschko, 41, erklärt dieseWoche in GALA, wie er sich zu seiner Rücktrittsentscheidung vom 3.August durchgerungen habe: "In der Situation musste ich an AngelaMerkel denken, die einmal erklärt hat, wie sie wichtigeEntscheidungen trifft. Sie denkt sehr lange nach. Das habe ich auchgetan. Bei mir waren es 100 Tage."