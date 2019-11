Mainz (ots) -Samstag, 30. November 2019, 20.15 UhrErstausstrahlungBerlins "Broadway" ist der legendäre Friedrichstadt-Palast: Das größteRevuetheater Europas feiert in diesem Jahr seine 100-jährige Bühnengeschichte.Das im November 1919 von Max Reinhardt eröffnete "Große Schauspielhaus" - 1947in "Friedrichstadt-Palast" umbenannt - wurde eines der meistbesuchten Theaterder Republik. Wladimir Kaminer besuchte das Theater Anfang der 1980-Jahreerstmals als Student. Für 3sat entdeckt der Schriftsteller das Haus jetzt neuund schaut sechs Monate lang hinter die Kulissen. 3sat zeigt "Kaminer Inside:Friedrichstadt-Palast" am Samstag, 30. November 2019, 20.15 Uhr inErstausstrahlung.Moderne Technik, spektakuläre Kostüme, atemberaubende Show-Acts: "Wie ein Flugzum Mars" kommt Wladimir Kaminer Krista Monsons Inszenierung "Vivid" vor. 500Vorstellungen sind geplant, die Produktion hat zwölf Millionen Euro gekostet undläuft über zwei Jahre. Kaminer begleitet die junge Musical-DarstellerinJaqueline Reinhold bei den Proben und ihrer Bühnenpremiere. Mit einer Hauptrollein "Vivid" ist für sie ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen: "Ich habe meinLeben lang dafür gearbeitet, ich habe immer Unterricht genommen, immer dafürgekämpft."Und nachts, nach Ende der Show, proben die Akrobaten von Navas Troupe in ihrenachteinhalb Meter hohen, rotierenden Stahlrädern, auf denen sie Seilspringen undSalti darbieten. Wladimir Kaminer darf selbst ins Laufrad. "Das ist Adrenalinpur, das tollste Gefühl der Welt, wenn das Publikum den Atem anhält, begeistertklatscht. Das genieße ich seit 18 Jahren, seitdem ich als Artist arbeite,"erzählt ihm Ray Navas.Mit Intendant Dr. Berndt Schmidt spricht Kaminer über die bewegte Geschichte desHauses - und darüber, wie dieser die Zukunft sieht: "Alles, was wir machen, wirdbewusst oder unbewusst im Kontext dieser Geschichte gesehen. Und wir sind jaeigentlich 'the last man standing', der letzte Mohikaner aus den 1920er-Jahren."Wladimir Kaminer besucht die dienstälteste Mitarbeiterin: Helga Molling war bis1980 fast 55 Jahre lang am Friedrichstadt-Palast tätig, 20 davon als Tänzerin:"Das war eine wunderschöne Zeit, wir waren sozusagen das Aushängeschild der DDRund auf drei Jahre im Voraus ausverkauft. Das kann sich heute keiner mehrvorstellen." Außerdem unterhält sich Kaminer beim Tischtennismatch mitKreativdirektor Oliver Hoppmann über die Herausforderung, alle zwei Jahre eineneue Show auf die Bühne zu bringen.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/kaminerinside3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4447596OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell