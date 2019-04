Wizz Air: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wizz Air, die im Segment "Fluggesellschaften" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.04.2019, 22:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 3286,67 GBP.

Unsere Analysten haben Wizz Air nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Wizz Air erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche sind im Durchschnitt um 1,43 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -1,18 Prozent im Branchenvergleich für Wizz Air bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,08 Prozent im letzten Jahr. Wizz Air lag 2,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Wizz Air für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Wizz Air für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Wizz Air insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Wizz Air liegt mit einem Wert von 16,61 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 12 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Fluggesellschaften" von 18,87. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".