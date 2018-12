Wizz Air: Daran scheiden sich die Geister

Per 10.12.2018, 17:57 Uhr wird für die Aktie Wizz Air am Heimatmarkt London der Kurs von 28,43 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Fluggesellschaften".

Unsere Analysten haben Wizz Air nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Wizz Air führt bei einem Niveau von 57,72 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,52 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Wizz Air-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 9 Buy, 3 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 3511,1 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 20,33 Prozent erzielen, da sie derzeit 2918 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Wizz Air-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 3206,63 GBP. Damit liegt der letzte Schlusskurs (2918 GBP) deutlich darunter (Unterschied -9 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (2722,14 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,2 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Wizz Air-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Die Wizz Air-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.